Ινδονησία: Σεισμός 6 Ρίχτερ στo Σουλαουέζι - Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή του Σουλαουέζι της Ινδονησίας, όπως ανέφερε η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει δυναμικό πρόκλησης τσουνάμι.

Το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησε πως το μέγεθος του σεισμού ήταν 5,9 βαθμοί και το εστιακό του βάθος 109 χιλιόμετρα.

Region: Minahassa Peninsula, Sulawesi

Mag: 6.0

UTC: 2025-05-03 12:51:46

Lat: 0.48, Lon: 121.62

Dep: 112km

For more info and updates, or if you felt this earthquake, go to https://t.co/qFiFKLUmHU