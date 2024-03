Το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε την ανακατάληψη πλοίου από πειρατές

Την ανακατάληψη του MV Ruen από Σομαλούς πειρατές ανοικτά των ινδικών ακτών και την απελευθέρωση του πληρώματος βάζοντας τέλος στην τρίμηνη κατοχή του υπό σημαία Μάλτας φορτηγού πλοίου, ανακοίνωσε το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό.

«Κατά την διάρκεια των 40 τελευταίων ωρών», ινδικό πολεμικό πλοίο, μέσω συντονισμένων ενεργειών, καθήλωσε το πλοίο και ανάγκασε του 35 πειρατές να παραδοθούν», ανακοίνωσε στο Χ το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό διευκρινίζοντας ότι τα 17 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν σώα και με ασφάλεια από το πλοίο.

Η ανακοίνωση του ινδικού Πολεμικού Ναυτικού στο X:





#IndianNavy thwarts designs of Somali pirates to hijack ships plying through the region by intercepting ex-MV Ruen.



The ex-MV Ruen, which had been hijacked by Somali pirates on #14Dec 23, was reported to have sailed out as a pirate ship towards conducting acts of #piracy on high… pic.twitter.com/gOtQJvNpZb