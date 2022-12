Ινδία: Περίεργοι θάνατοι δύο Ρώσων μέσα σε λίγες μέρες

Η ινδική αστυνομία ερευνά τους αιφνίδιους θανάτους ενός πλούσιου Ρώσου πολιτικού, ο οποίος φέρεται να είχε επικρίνει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και ενός άλλου Ρώσου σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην ανατολική Ινδία, δήλωσε ένας αξιωματούχος της αστυνομίας του κρατιδίου της Οντίσα.

Το πτώμα του 65χρονου Πάβελ Αντόφ, μέλους περιφερειακού κοινοβουλίου στη Ρωσία, εντοπίστηκε σε μια λίμνη αίματος έξω από το ξενοδοχείο όπου έκανε διακοπές με άλλους τρεις Ρώσους, ανακοίνωσε η αστυνομία. Κατά τα φαινόμενα, πέθανε πέφτοντας από την ταράτσα του ξενοδοχείου.

Vice-President of "Vladmirsky Standart" company and MP of Vladimir legislative assembly Pavel Antov has died after falling out of the window of hotel in Rayagada, Odisha, India https://t.co/6kw6EToaHR #Russia pic.twitter.com/hInmrR6ogt