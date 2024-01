Αραβική Θάλασσα: Ασφαλές το πλήρωμα του πλοίου που είχε καταληφθεί από πειρατές

Ασφαλές είναι το πλήρωμα του πλοίου με σημαία Λιβερίας, το οποίο το πρωί της Παρασκευής καταλήφθηκε από πειρατές στην Αραβική θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, καταδρομείς του ινδικού Πολεμικού Ναυτικού αποβιβάστηκαν στο πλοίο με σημαία Λιβερίας στην Αραβική Θάλασσα, το οποίο είχε εκδώσει σήμα κινδύνου για πειρατεία, όπως ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό την Παρασκευή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ένα πολεμικό πλοίο του ινδικού Πολεμικού Ναυτικού επενέβη στο "MV Lila Norfolk" το απόγευμα της Παρασκευής, λιγότερο από μία ημέρα αφότου το ναυτικό έλαβε την είδηση ότι είχε δεχθεί επίθεση πειρατείας στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας στη Βόρεια Αραβική Θάλασσα.

Τουλάχιστον 15 Ινδοί, μέλη του πληρώματος, επέβαιναν στο σκάφος, το οποίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου κοντά στις ακτές της Σομαλίας και το ναυτικό έλαβε πληροφορίες σχετικά το βράδυ της Πέμπτης, μετέδωσε νωρίτερα το ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, επικαλούμενο στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Το αντιτορπιλικό INS Chennai συνέδραμε για να βοηθήσει το σκάφος, δήλωσε νωρίτερα το Πολεμικό Ναυτικό, προσθέτοντας ότι ένα αεροσκάφος του πολεμικού ναυτικού πέταξε πάνω από το πλοίο που δέχθηκε επίθεση την Παρασκευή και είχε έρθει σε επαφή μαζί του.

Το ινδικό ναυτικό αύξησε την επιτήρησή του στην Αραβική Θάλασσα μετά από μια πρόσφατη έκρηξη επιθέσεων στην περιοχή.

Ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι είχε ερευνήσει μεγάλο αριθμό αλιευτικών σκαφών και επιβιβάστηκε σε σκάφη ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Η πειρατεία εμπορικών πλοίων και οι απόπειρες αεροπειρατείας από ύποπτους πειρατές κοντά στον Κόλπο του Άντεν και τις περιοχές της Αραβικής Θάλασσας κλιμακώθηκαν τον Δεκέμβριο μετά από μια εξαετή περίοδο ηρεμίας. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι ναυτικές δυνάμεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχουν στρέψει την προσοχή τους στην Ερυθρά Θάλασσα για να αποτρέψουν τις επιθέσεις των Χούθι.

