Ινδία: Ένας νεκρός από χιονοστιβάδα στο Κασμίρ - 6 σκιέρ διασώθηκαν

Ένας Ρώσος σκιέρ σκοτώθηκε και άλλοι έξι διασώθηκαν μετά από χιονοστιβάδα κοντά σε χιονοδρομικό κέντρο των Ιμαλαΐων στο ινδικό Κασμίρ την Πέμπτη, δήλωσε αξιωματούχος στην πόλη Γκουλμάργκ του Κασμίρ.

Η χιονοστιβάδα σάρωσε τις κορυφές κοντά στο Γκουλμάργκ, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες και όπου οι αρχές διαχείρισης καταστροφών είχαν εκδώσει προειδοποίηση για χιονοστιβάδες την Τετάρτη μετά από έντονες χιονοπτώσεις νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Ουασίμ Ράτζα, επικεφαλής της Αρχής Ανάπτυξης του Γκουλμάργκ, δήλωσε ότι οι διασωθέντες σκιέρ και ο οδηγός τους έλαβαν θεραπεία για μικροτραυματισμούς.

