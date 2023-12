Ινδία: Έκρηξη κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Νέο Δελχί

Μια έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην ισραηλινή πρεσβεία στο Νέο Δελχί σήμερα. To προσωπικό είναι καλά στην υγεία του, έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως γύρω στις 5:20 σημειώθηκε μια έκρηξη σε κοντινή απόσταση από την πρεσβεία», είπε στο Reuters ο εκπρόσωπος τύπου της ισραηλινής πρεσβείας Γκάι Νιρ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε πως όλοι οι εργαζόμενοι δεν έπαθαν το παραμικρό μετά την έκρηξη και ότι οι ισραηλινές αρχές συνεργάζονται με τους Ινδούς εταίρους τους για να ερευνήσουν τα αίτια της έκρηξης.

Delhi Fire Service received a call of a blast near the Israel Embassy in the Chanakyapuri area this evening.



"So far nothing has been found at the location," says Atul Garg, Director, Delhi Fire Services pic.twitter.com/Ipd23kciBS