Ινδία: Δεκαπέντε νεκροί σε συνωστισμό που δημιουργήθηκε σε σιδηροδρομικό σταθμό (vid)

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 10 γυναίκες και τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε χάος όπου επικράτησε καθώς επιβάτες έτρεχαν να προλάβουν δύο αμαξοστοιχίες στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νέου Δελχί, καθώς τρένα αναχωρούσαν με προορισμό το γιγαντιαίο ινδουιστικό προσκύνημα Κουμπ Μελά όπου συμμετέχουν δεκάδες εκατομμύρια πιστοί, δήλωσε μια αξιωματούχος υγείας στο Γαλλικό Πρακτορείο και μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω 15 θανάτους στο νοσοκομείο», οι περισσότεροι από αυτούς πέθαναν από ασφυξία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η δρ Ρίτου Σαχίνα, υποδιευθύντρια του νοσοκομείου Λοκ Ναγιάκ στο Νέο Δελχί.

Ο υπουργός Σιδηροδρόμων Ασγούνι Βάισναου τόνισε ότι επιπλέον αμαξοστοιχίες έχουν προστεθεί από το Νέο Δελχί για να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό πιστών που συρρέουν στο προσκύνημα.

