Ινδία: Δεκάδες νεκροί από τις κατολισθήσεις - Η λάσπη «κατάπιε» σπίτια και ναούς (vid)

Τουλάχιστον 66 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι αγνοούνται μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδία, δήλωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα.

Οι πολυήμερες καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις παρέσυραν οχήματα, γκρέμισαν κτίρια και κατέστρεψαν γέφυρες στα βόρεια Ιμαλάια, στις πολιτείες Χιμάτσαλ Πραντές και Ουταραχάντ.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media σοκάρουν, καθώς ολόκληρα σπίτια χάνονται μέσα στη λάσπη:

At least 66 people have been killed in landslides caused by heavy rain in northern India.



