Ινδία: Άγριες συγκρούσεις αγροτών με αστυνομικές δυνάμεις - «Φρούριο» το Νέο Δελχί

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Ινδίας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να εμποδίσουν χιλιάδες αγρότες που ζητούν την υιοθέτηση ελάχιστης τιμής πώλησης για τα προϊόντα τους να φτάσουν ως την πρωτεύουσα Νέο Δελχί και να διαδηλώσουν, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεών τους με την κυβέρνηση.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα της Ινδίας μετέδωσαν εικόνες από πυκνούς καπνούς από τα δακρυγόνα που έριξαν οι δυνάμεις ασφαλείας κοντά στην Αμπάλα, βόρεια του Νέου Δελχί. Μεγάλες δυνάμεις της αστυνομίας έχουν στήσει στους βασικούς άξονες που οδηγούν στην ινδική πρωτεύουσα τεράστια οδοφράγματα με τσιμεντένιες πλάκες και συρματόπλεγμα προκειμένου να εμποδίσουν τους αγρότες να εισέλθουν στο Νέο Δελχί.

AP Photo/Manish Swarup

AP Photo/Rajesh Sachar

🚨🚨BREAKING:



It's not the India-China war, it's a war they have declared against farmers who are demanding a law guaranreeing MSP for crops. pic.twitter.com/IpLe3W5CIs