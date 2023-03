Ίλον Μασκ: Δημόσια «συγγνώμη» σε απολυμένο εργαζόμενο

Δημόσια «συγγνώμη» ζήτησε ο επικεφαλής του Twitter Ίλον Μασκ σε εργαζόμενο, ο οποίος απολύθηκε από την εταιρεία.

Προηγήθηκε ανταλλαγή μηνυμάτων σε έντονο τόνο. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Halli Thorleifsson εργαζόμενος στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ρώτησε τον Μασκ, με tweet του, εάν απολύθηκε, καθώς είχε λάβει σχετικό mail ενώ ο επικεφαλής του Τμήματος HR (Ανθρώπινου Δυναμικού) δεν το είχε επιβεβαιώσει.

Σημειώνεται ότι ο εργαζόμενος πάσχει από μυική δυστροφία και έχει πραγματοποιήσει εκστρατεία στην Ισλανδία για την απρόσκοπτη πρόσβαση με το αναπηρικό αμαξίδιο. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του εννέα ημέρες νωρίτερα δεν είχε πρόσβαση στον υπολογιστή της εργασίας του, όπως και άλλοι 200 εργαζόμενοι στο Twitter.

Dear @elonmusk 👋



9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.



However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.



Maybe if enough people retweet you'll answer me here? — Halli (@iamharaldur) March 6, 2023

Η απάντηση του Μασκ ήταν «Τι δουλειά κάνετε;» ενώ στη συνέχεια έγραψε για τον εργαζόμενό του ότι είναι πλούσιος και δεν δουλεύει πραγματικά, φέροντας ως δικαιολογία την αναπηρία του ενώ γράφει tweet.

Hi again @elonmusk 👋



I hope you are well.



I’m fine too. I’m thankful for your interest in my health.



But since you mentioned it, I wanted to give you more info.



I have muscular dystrophy. It has many effects on my body.



Let me tell you what they are: https://t.co/2vb16kP6Yv — Halli (@iamharaldur) March 7, 2023

Ο Μασκ στη συνέχεια διέγραψε ένα tweet που έλεγε ότι ο Thorleifsson ήταν ο χειρότερος.

Ακολούθησε η δημόσια «συγγνώμη» από τον Ίλον Μασκ, κάνοντας λόγο για παρεξήγηση. Παράλληλα σημείωσε ότι ο εργαζόμενος σκέφτεται να παραμείνει στο Twitter.