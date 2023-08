Ίλον Μασκ: Αναγκάστηκε να κατεβάσει την πινακίδα X από τα γραφεία του και διαμαρτύρεται

Οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο δήλωσαν ότι ο Μασκ δεν πήρε καμία άδεια για να τοποθετήσει τη νέα πινακίδα στη θέση της παλιάς με το εμβληματικό «πουλί» του Twitter

Οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο εξανάγκασαν τελικά τον Ίλον Μασκ να κατεβάσει την πινακίδα Χ (πρώην Twitter) από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην πόλη. Ο που ανήρτησε την πινακίδα, της οποίας οι λάμπες φώτιζαν εκτυφλωτικά τη νύχτα, διαμαρτυρήθηκε στο X παραθέτοντας σχετικό βίντεο.

«Μας έκαναν να αφαιρέσουμε την πινακίδα Χ από το Αρχηγείο μας. Αναρχία!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μασκ.

Σημειώνεται ότι οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο δήλωσαν ότι ο Μασκ δεν πήρε καμία άδεια για να τοποθετήσει τη νέα πινακίδα στη θέση της παλιάς με το εμβληματικό «πουλί» του Twitter, και κινδύνευε με βαριά πρόστιμα. «Φίλε νόμιζα ότι θα αλλάξεις τον κόσμο» ανέφερε ένας χρήστης στον Μασκ, ο οποίος απάντησε ότι «αυτό δεν γίνεται σε μια νύχτα».

«Πολλοί έχουν προσφέρει πλούσια κίνητρα στην X να μεταφέρει τα κεντρικά της γραφεία από το Σαν Φρανσίσκο. Επιπλέον, η πόλη βρίσκεται σε καταστροφή, με τη μία εταιρεία μετά την άλλη να φεύγουν.

Ως εκ τούτου, αναμένουν ότι το ''X'' θα μετακινηθεί επίσης. Εμείς δεν θα το κάνουμε. Ξέρεις ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι μόνο όταν οι μάρκες πέφτουν. Σαν Φρανσίσκο, όμορφο Σαν Φρανσίσκο, αν και άλλοι σε εγκαταλείπουν, εμείς θα είμαστε πάντα φίλοι σου», έγραψε ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Many have offered rich incentives for X (fka Twitter) to move its HQ out of San Francisco.



Moreover, the city is in a doom spiral with one company after another left or leaving.



Therefore, they expect X will move too.



We will not.



You only know who your real friends are when…