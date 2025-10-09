Ηγέτες απ' όλον τον κόσμο χαιρετίζουν τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς - Η ανακοίνωση ΥΠΕΞ και Μητσοτάκη

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνευση στη Λωρίδα της Γάζας, με μια εκεχειρία και την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους να αποτελούν ενδεχομένως το πρώτο βήμα για τον τερματισμό του πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ το βράδυ της Τετάρτης, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ και η Χαμάς ενέκριναν την πρώτη φάση ενός πλαισίου κατάπαυσης του πυρός.

Διεθνείς αντιδράσεις στη συμφωνία:

Κυρ. Μητσοτάκης: Χαιρετίζω τη συμφωνία - Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μ. Ανατολή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του χαιρέτισε τη συμφωνία για την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς κάνοντας λόγο για «ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα», σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα - ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της»

Ι welcome the agreement on the first phase of President Trump΄s Gaza plan- a step toward hope and stability. All parties must fully uphold the terms. Greece reaffirms its commitment to a secure and peaceful Middle East and is ready to play its part. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 9, 2025

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου

Το υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτησε τη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα και τους ομήρους, επισημαίνοντας πως, αν εφαρμοστεί πλήρως, θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας.

Μάλιστα, η ανακοίνωση υπογράμμισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου, «το οποίο αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, μια διαρκή ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή».

Greece welcomes the historic agreement reached between Israel and Hamas on the first phase of U.S. President Trump’s Gaza peace plan, leading to a ceasefire, an increase in the delivery of humanitarian aid, and the release of all hostages. pic.twitter.com/Pgj0xBE61I — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 9, 2025

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς σχετικά με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, η οποία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Εάν αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική και η συμφωνία εφαρμοστεί πλήρως, αυτή η σημαντική εξέλιξη θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου, το οποίο αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, μια διαρκή ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή».

Μελόνι: Εξαιρετική είδηση

L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente @realDonaldTrump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 9, 2025

Η Τζόρτζι Μελόνι από τη μεριά της ανέφερε στο X: «Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Αίγυπτο για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του Ειρηνευτικού Σχεδίου του προέδρου Τραμπ

αποτελεί εξαιρετική είδηση ​​που ανοίγει τον δρόμο για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων σύμφωνα με τις συμφωνημένες γραμμές.

Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ για την αδιάκοπη επιδίωξή του για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα και τους μεσολαβητές - την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία - για τις προσπάθειές τους, οι οποίες αποδείχθηκαν κρίσιμες για την επιτυχή έκβαση. Αυτή η συμφωνία και η ευρύτερη πορεία που σκιαγραφείται από το Σχέδιο Τραμπ αντιπροσωπεύουν μια μοναδική ευκαιρία για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης, την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε.

Ως εκ τούτου, καλώ όλα τα μέρη να σεβαστούν πλήρως τα μέτρα που έχουν ήδη συμφωνηθεί και να εργαστούν για την ταχεία εφαρμογή των επόμενων βημάτων που προβλέπονται στο Ειρηνευτικό Σχέδιο. Η Ιταλία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των μεσολαβητών και είναι έτοιμη να συμβάλει στη σταθεροποίηση, την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη της Γάζας».

Ρωσία: Προκαλεί ικανοποίηση η συμφωνία, αναμένουμε πράξεις

Η ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισράηλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Γάζα, υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δεν μπορεί παρά να προκαλεί «γενική ικανοποίηση», αλλά θα πρέπει να ακολουθηθεί από «πράξεις», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σημείωσε ότι το σχέδιο του Τραμπ είναι «η καλύτερη λύση που έχουμε στο τραπέζι» και «δίνει ελπίδα», μολονότι αναφέρεται σε «κρατική υπόσταση» με μάλλον ασαφείς όρους και όχι σε σχέση με τη Δυτική Όχθη.

Γκουτέρες: Σημαντική ευκαιρία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως μια «σημαντική ευκαιρία», προσθέτοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα υποστηρίξουν την «πλήρη εφαρμογή» της συμφωνίας, θα αυξήσουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και θα δώσουν ώθηση στις προσπάθειες ανοικοδόμησης στη Γάζα.

«Τα δεινά πρέπει να τελειώσουν», δήλωσε ο Γκουτέρες.

Φον ντερ Λάιεν: Είναι η ευκαιρία να σφυρηλατηθεί μια αξιόπιστη πολιτική πορεία προς τη διαρκή ειρήνη

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε τη συμφωνία.

I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire and the release of hostages in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS.



I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt, and Türkiye in achieving this breakthrough. Am also encouraged… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025

«Χαιρετίζω την ανακοίνωση μιας συμφωνίας για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα, βάσει της πρότασης που υπέβαλε ο @POTUS. Επαινώ τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας για την επίτευξη αυτής της σημαντικής εξέλιξης. Είμαι επίσης ενθαρρυμένη από την υποστήριξη της κυβέρνησης του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής.

Τώρα, όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια. Πρέπει να επιτευχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Τα βάσανα πρέπει να σταματήσουν. Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ταχεία και ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Και όταν έρθει η ώρα, θα είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση. Η σημερινή ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί. Είναι η ευκαιρία να σφυρηλατηθεί μια αξιόπιστη πολιτική πορεία προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Μια πορεία που βασίζεται σταθερά στη λύση των δύο κρατών», σημείωσε η Φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Χ.

Κάγια Κάλας: Σημαντικό διπλωματικό επίτευγμα

Για «σημαντικό διπλωματικό επίτευγμα», έκανε λόγο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας. «Η συμφωνία του Ισραήλ και της Χαμάς για την πρώτη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα αποτελεί σημαντική πρόοδο και πραγματική ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», σημείωσε η Κάγια Κάλας, σημειώνοντας ότι «η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή του», δήλωσε επίσης η Κάγια Κάλλας.

Κιρ Στάρμερ: Βαθιά ανακούφιση που θα γίνει αισθητή σε όλο τον κόσμο

O Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι μια στιγμή «βαθιάς ανακούφισης που θα γίνει αισθητή σε όλο τον κόσμο» καλώντας όλες τις πλευρές «να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, να τερματίσουν τον πόλεμο και να θέσουν τα θεμέλια για ένα δίκαιο και διαρκές τέλος στη σύγκρουση».

Μακρόν: Οι δύο πλευρές να σεβαστούν αυστηρά τους όρους της

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, «καθώς και τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ και των μεσολαβητών του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, για την επίτευξή της». Κάλεσε «τα μέρη να σεβαστούν αυστηρά τους όρους της».

«Αυτή η συμφωνία πρέπει να σηματοδοτήσει το τέλος του πολέμου και την αρχή μιας πολιτικής λύσης που θα βασίζεται στη λύση των δύο κρατών», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ερντογάν: Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος

Τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα χαιρετίζει με ικανοποίηση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», δήλωσε, ευχαριστώντας τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως και το Κατάρ και την Αίγυπτο.

«Ως Τουρκία θα παρακολουθούμε στενά την πιστή εφαρμογή της συμφωνίας και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη διαδικασία.

Ομοίως, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο και γεωγραφικά ενιαίο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τα σύνορα του 1967», πρόσθεσε.

Μερτς: Ενθαρρυντική εξέλιξη

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πως θεωρεί ενθαρρυντική την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και εξέφρασε την πίστη του για μια συνολικότερη λύση αυτή την εβδομάδα.

Κίνα: Στηρίζουμε τη λύση των δύο κρατών

Η Κίνα εξέφρασε την ελπίδα της για μια «μόνιμη και πλήρη» κατάπαυση πυρός στη Γάζα, «προκειμένου να αμβλυνθεί αποτελεσματικά η ανθρωπιστική κρίση και να μειωθούν οι περιφερειακές εντάσεις».

«Η Κίνα υποστηρίζει τον σεβασμό της αρχής πως η διακυβέρνηση της Παλαιστίνης θα γίνεται από τους Παλαιστίνιους και προωθεί την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», δήλωσε ο Γκούο Τζιακούν, εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Κάρνεϊ: Ουσιαστική η ηγεσία Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μάρκ Κάρνεϊ έστειλε τα συγχαρητήριά του στον Ντόναλντ Τραμπ «για την ουσιαστική ηγεσία του» και ευχαρίστησε το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία «για το ακάματο έργο τους για την υποστήριξη των διαπραγματεύσεων». «Είμαι ανακουφισμένος που οι όμηροι σύντομα θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους», πρόσθεσε ο Κάρνεϊ.

Αλμπανέζι: Πολύτιμο βήμα προς την ειρήνη

«Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια σύγκρουσης, αιχμαλωσίας ομήρων και μια καταστροφική απώλεια αμάχων, αυτό είναι ένα πολύτιμο βήμα προς την ειρήνη», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπάνεζι, καλώντας Ισραήλ και Χαμάς «να σεβαστούν τους όρους του σχεδίου».

Μόντι: Η ανθρωπιστική βοήθεια να φέρει ανακούφιση στη Γάζα

Στην Ινδία ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε την ελπίδα η απελευθέρωση των ομήρων και η αυξημένη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον λαό της Γάζας να τους φέρει ανακούφιση και να ανοίξει το δρόμο για διαρκή ειρήνη.

Νεοζηλανδός πρωθυπουργός: Ορόσημο η ανακοίνωση Τραμπ

«Η ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ... αποτελεί ορόσημο σε μια σύγκρουση που έχει σκοτώσει πάρα πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Νεοζηλανδός πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λούξον. «Η Νέα Ζηλανδία χαιρετίζει την είδηση ​​και ελπίζει ότι η εξέλιξη αυτή θα παράσχει μια πλατφόρμα για μια διαρκή λύση όπου οι μελλοντικές γενιές Ισραηλινών και Παλαιστινίων θα ζήσουν με ειρήνη και ασφάλεια», πρόσθεσε.

Μιλέι: Εξαιρετική συμβολή στη διεθνή ειρήνη

Στην Αργεντινή ο πρόεδρος Χαβιέ Μιλέι συνεχάρη τον Αμερικανό ομόλογό του, χαρακτηρίζοντας σε ανάρτησή του στο Χ τη συμφωνία ιστορική και «εξαιρετική συμβολή στη διεθνή ειρήνη».