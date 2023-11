IDF: Ολοκληρώθηκε η περικύκλωση της Τζαμπαλίγια εν μέσω μαχών με ένοπλους (vid)

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της περικύκλωσης τα στρατεύματα σκότωσαν αρκετούς ένοπλους της Χαμάς, κατάσχεσαν όπλα και κατέστρεψαν σήραγγες.

Όπως γνωστοποίησαν οι IDF η 162η Μεραρχία έχει ολοκληρώσει την περικύκλωση της Τζαμπαλίγια στη βόρεια Γάζας και είναι έτοιμη να εμβαθύνει τις μάχες εντός του πεδίου.

Ανέφερε ότι το 215ο Σύνταγμα Πυροβολικού και η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησαν σφοδρά πλήγματα στην Τζαμπαλίγια για να «προετοιμάσουν το έδαφος για μάχη», ενώ στα περίχωρα ανακαλύφθηκαν τρεις είσοδοι για σήραγγας και εντοπίστηκαν στελέχη της Χαμάς τα οποία και εξουδετερώθηκαν.

Γνωστοποίησε ακόμα πως τα στρατεύματα της 401ης Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων και της Ταξιαρχίας Πεζικού Nahal πολέμησαν με στελέχη της Χαμάς στα περίχωρα της Jabaliya, με αεροπορική υποστήριξη. Οι δυνάμεις βρήκαν και κατέστρεψαν εκτοξευτές ρουκετών στην περιοχή.

Στρατεύματα της 551ης Εφεδρικής Ταξιαρχίας και άλλες ειδικές δυνάμεις επιχείρησαν στο βόρειο τμήμα της Τζαμπαλίγια και εργάζονται για να ανοίξουν μια διαδρομή για τους ελιγμούς της μεραρχίας, λέει ο IDF.

«Την τελευταία ημέρα, αεροσκάφη έπληξαν περίπου 250 στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης. Μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν δεκάδες τρομοκράτες, εκτοξευτές ρουκετών και τρομοκρατικές υποδομές.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα στρατεύματα των IDF κατεύθυναν ένα μαχητικό αεροσκάφος σε σημείο που είχε τοποθετηθεί ένας εκτόξευσης πυραύλων από την οποία εκτοξεύτηκαν ρουκέτες προς το κεντρικό Ισραήλ χθες Δευτέρα. Η θέση βρισκόταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή του άμαχου πληθυσμού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

A Hamas rocket launcher which fired at central Israel yesterday was struck overnight. The IDF says the launcher was positioned adjacent to a residential building. pic.twitter.com/S4gmXJZUmM