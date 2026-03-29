IDF: Ο ισραηλινός στρατός πλήττει στόχους σε όλη την Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι διεξάγει πλήγματα εναντίον διαφόρων στόχων που συνδέονται με την ιρανική ηγεσία σε όλη την Τεχεράνη, την 30ή ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή που άρχισε με μια ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο ισραηλινός στρατός πλήττει αυτή την ώρα στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», αναφέρει σε σύντομη ανακοίνωση.

Από τα μεσάνυχτα, ο στρατός έκανε λόγο επίσης για την εκτόξευση επτά ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ.