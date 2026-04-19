IDF: Η Χεζμπολάχ ευθύνεται για τον θάνατο του Γάλλου στρατιώτη της Unifil

«Μετά από επιχειρησιακή και πληροφοριακή αξιολόγηση, επιβεβαιώνεται ότι μια ομάδα της Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ κατά των δυνάμεων της UNIFIL χθες Σάββατο, ενώ αυτές προσπαθούσαν να απομακρύνουν μη εκραγέντα εκρηκτικά στην περιοχή Αλ-Γκαντουρίγια στο νότιο Λίβανο», αναφέρουν οι IDF σε ανακοίνωσή τους.

Ως αποτέλεσμα των πυρών, ένας στρατιώτης της UNIFIL σκοτώθηκε και τρία ακόμη μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

«Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την εκεχειρία για να διεξάγει τρομοκρατικές δραστηριότητες, θέτοντας σε κίνδυνο και βλάπτοντας τις διεθνείς δυνάμεις και το προσωπικό στον Λίβανο», καταλήγει η ανακοίνωση.