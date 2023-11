IDF: Εξουδετερώθηκε ένας ακόμα διοικητής της Χαμάς στη Γάζα

Την εξουδετέρωση ενός ακόμα διοικητή της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς εξουδετέρωσαν κατά τη διάρκεια ολονύκτιας επιχείρησης, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασφαλείας του Ισραήλ (Σιν Μπετ).

Όπως αναφέρουν και σε σχετική ανάρτησή τους: «Οι δυνάμεις του IDF και του ISA εξουδετέρωσαν έναν διοικητή τάγματος της Χαμάς κατά τη διάρκεια ολονύκτιας επιχείρησης.

Ο Μουσταφά Νταλούλ διηύθυνε τη μάχη κατά των δυνάμεων του Ισραηλινού Στρατού και κατείχε βασικές θέσεις στην Ταξιαρχία της Πόλης της Γάζας της Χαμάς.

Οι χερσαίες, εναέριες και ναυτικές μας δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την εξουδετέρωση της αλυσίδας διοίκησης και των τρομοκρατικών δυνατοτήτων της Χαμάς».

