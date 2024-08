IDF: Εξουδετέρωσαν διοικητήριο της Χαμάς που ήταν ενσωματωμένο σε πρώην σχολείο

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή εναντίον ενός διοικητηρίου της Χαμάς που ήταν ενσωματωμένο σε ένα πρώην σχολείο στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τον στρατό, η Χαμάς χρησιμοποιούσε το δωμάτιο διοίκησης στο σχολείο Ali Bin Abi Talib στη συνοικία Zeitoun της πόλης της Γάζας για να αποθηκεύει «πολλά» όπλα και να πραγματοποιεί επιθέσεις.

Κατά την επίθεση, οι IDF λένε ότι πραγματοποίησαν «πολλές μεθόδους», συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας, εναέριας επιτήρησης και άλλων πληροφοριών, ώστε να μην προκληθούν ζημιές σε άμαχους.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο, εκμεταλλευόμενη βάναυσα τα πολιτικά ιδρύματα και τον πληθυσμό ως ανθρώπινη ασπίδα για τρομοκρατικές δραστηριότητες», ανέφεραν οι IDF.

A Hamas command and control center embedded inside a compound that previously served as the “Jaafer Ali Bin Abu Taleb” School was found in the area of Zeitoun. Hamas used the compound to store large quantities of weapons and conduct terrorist activities in the area.



Earlier… pic.twitter.com/g8KgHxB7aL