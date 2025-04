IDF: Εξουδετερώσαμε ένα μέλος της Χεζμπολάχ στο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή (18/04) ότι «εξουδετέρωσε» ένα μέλος της Χεζμπολάχ σε ένα αεροπορικό πλήγμα στο νότιο Λίβανο, όπου το υπουργείο Υγείας της χώρας έκανε λόγο για έναν νεκρό έπειτα από μία επιδρομή εναντίον ενός οχήματος.

Συγκεκριμένα, οι IDF ανακοίνωσαν σε ένα δελτίο Τύπου ότι: «Η πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε ένα στοχευμένο πλήγμα στην περιοχή της Σιδώνας και εξουδετέρωσε τον τρομοκράτη της Χεζμπολάχ, Μοχάμεντ Τζααφάρ Μάναχ Ασαάντ Αμπντάλα», παρουσιάζοντας αυτόν τον άνδρα ως τον υπεύθυνο της ανάπτυξης συστημάτων επικοινωνίας της Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη, από όπου οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι θέτουν συχνά ως στόχο τους τη χώρα.

🚨Sirens sounding across Israel following a projectile launched from Yemen pic.twitter.com/OQEhgOYGMZ