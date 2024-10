IDF: Εντοπίσαμε θησαυροφυλάκιο της Χεζμπολάχ κάτω από νοσοκομείο της Βηρυτού με 500 εκατ. δολάρια

Θησαυροφυλάκιο της Χεζμπολάχ κάτω από ένα νοσοκομείο της Βηρυτού, όπου η τρομοκρατική οργάνωση αποθηκεύει περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και μετρητά, εντόπισαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως έκανε γνωστό ο εκπρόσωπος των IDF αντιπτέραρχος, Ντάνιελ Χαγκάρι.

Σύμφωνα με το Reuters, το νοσοκομείο εκκενώνεται, ενώ, οι Times of Israel αναφέρουν ότι ακούγονται δυνατές εκρήξεις στα νότια προάστια της Βηρυτού. Οι IDF είχαν προηγουμένως καλέσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα κτίρια που βρίσκονται πλησίον εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ.

Αναφορικά με τον Χαγκάρι, σύμφωνα με τους Times of Israel, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου παρουσίασε ένα από τα καταφύγια του αρχηγού της Χεζμπολάχ που εξουδετερώθηκε, Χασάν Νασράλα, το οποίο μάλιστα βρισκόταν κάτω από το νοσοκομείο Sahel στη Βηρυτό.

«Το καταφύγιο τοποθετήθηκε σκόπιμα κάτω από ένα νοσοκομείο και περιέχει περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά και χρυσό», λέει ο Χαγκάρι και συμπληρώνει: «αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του Λιβάνου, αλλά πήγαν για την αποκατάσταση της Χεζμπολάχ».

Όπως ο Χαγκάρι υπογράμμισε, «τα αεροσκάφη της [ισραηλινής] Πολεμικής Αεροπορίας παρακολουθούν την τοποθεσία και θα συνεχίσουν να την παρακολουθούν».

Μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Χαγκάρι περιέγραψε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν μεταφέρει χρήματα στη Χεζμπολάχ και άλλους τρόπους με τους οποίους η τρομοκρατική ομάδα χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις της και υπόσχεται ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει τις οικονομικές της επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Κυριακής (20/10) το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές κατά τριών υποκαταστημάτων χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, στη Βηρυτό, με τη μία εξ αυτών να βρίσκεται δίπλα από το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Οι επιδρομές έπληξαν τα υποκαταστήματα της Al-Qard Al-Hassan στις περιοχές Hay Al-Sellom, Burj Al-Barajneh και Ghobeiry των νότιων προαστίων της Βηρυτού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έθεσε στο στόχαστρο «τη θυγατρική της Al-Qard al-Hassan» στην περιοχή της Χερμέλ, στον ανατολικό Λίβανο, διευκρίνισε το ANI. Πρόκειται για οικονομικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ για να πληρώνει τους πράκτορές της και να βοηθά στην αγορά όπλων, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην Al-Qard Al-Hassan το 2007, λέγοντας ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ «ως κάλυμμα για τη διαχείριση των οικονομικών δραστηριοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης και για να αποκτήσει πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Η Al-Qard Al-Hassan ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα μη κερδοσκοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και παρέχει άτοκα δάνεια, με βάση τις ισλαμικές αρχές δανεισμού, στη σιιτική κοινότητα.

Οι πρώτες προειδοποιήσεις αφορούσαν τη νότια Βηρυτό και την ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, αλλά σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, τα πλήγματα ήταν πιθανό να γίνουν «σε όλο τον Λίβανο». Μάλιστα ένα από αυτά σημειώθηκε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Rafic Al Hariri της πόλης, όπου συνεχίζουν να εκτελούνται εμπορικές πτήσεις.

Εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις ισραηλινές δυνάμεις δείχνουν ένα κτίριο να καταρρέει αφού χτυπήθηκε από ισραηλινό πλήγμα. Το ίδιο κτίριο ήταν ένα από τα πολλά που είχαν «μαρκαριστεί» από τους IDF ως στόχος λίγες ώρες νωρίτερα.

Ο εκπρόσωπος των IDF Ντἀνιελ Χαγκάρι είχε προειδοποιήσει νωρίτερα τους πολίτες: «Οποιοσδήποτε θα βρεθεί κοντά στις τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας της Χεζμπολάχ, οφείλει να μείνει μακριά τους».

