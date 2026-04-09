IDF: Βασικός «τρομοκράτης» της Χαμάς ο δημοσιογράφος του Al Jazeera που εξουδετερώσαμε

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν έναν «βασικό» πράκτορα της Χαμάς που εργαζόταν ως δημοσιογράφος για το Al Jazeera.

Τον Φεβρουάριο του 2024, οι IDF αποκάλυψαν για πρώτη φορά ότι ο δημοσιογράφος του Al Jazeera, Μουχάμαντ Γουάσαχ, ήταν μέλος της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι ήταν «βασικός τρομοκράτης στα κεντρικά γραφεία παραγωγής πυραύλων και όπλων της Χαμάς».

צה"ל חיסל מחבל של ארגון הטרור חמאס שהיווה איום לכוחות במרחב ופעל במסווה של עיתונאי



כוחות צה"ל בפיקוד הדרום תקפו וחיסלו אתמול את מחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל מרכזי במטה ייצור הרקטות ואמצעי הלחימה של ארגון הטרור חמאס, שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרכז רצועת עזה.… pic.twitter.com/dU8eg1j3UW — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 9, 2026

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και σκότωσαν τον Washah χθες στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, αφού σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων που στάθμευαν στην περιοχή.

Ο Γουάσαχ«συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων του ισραηλινού στρατού και αποτελούσε συγκεκριμένη απειλή για τις δυνάμεις στην περιοχή», ανέφεραν οι IDF.

«Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο Γουάσαχ συμμετείχε στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, πυραύλων και πρόσθετων όπλων, και συμμετείχε επίσης στη μεταφορά όπλων μέσω της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει ο στρατός.

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας αναφέρει ότι ο Γουάσαχ λειτουργούσε «υπό το πρόσχημα ενός δημοσιογράφου του Al Jazeera, εκμεταλλευόμενη αυτήν την ταυτότητα για να προωθήσει τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον των στρατευμάτων του Ισραηλινού Στρατού και του Κράτους του Ισραήλ».

Το Al Jazeera έχει αρνηθεί έντονα τους ισχυρισμούς του Ισραήλ και το έχει κατηγορήσει ότι στοχοποιεί συστηματικά υπαλλήλους του Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας.