IDF: Άνοιξε νέο πέρασμα για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ένα νέο πέρασμα για μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας άνοιξε την Κυριακή (12/5) ο ισραηλινός στρατός, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του.

Πρόκειται για το πέρασμα που ονομάζεται «Δυτικό Ερέζ», το οποίο άνοιξε στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας με σκοπό τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Το πέρασμα ανθρωπιστικής βοήθειας ''Δυτικό Ερέζ'' άνοιξε σήμερα στη βόρεια Γάζα σύμφωνα με την οδηγία της κυβέρνησης του Ισραήλ και σε συντονισμό με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Μόλις σήμερα, δεκάδες φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας συντονίστηκαν από το λιμάνι του Ashdod για λογαριασμό της οργάνωσης WFP αφού υποβλήθηκαν σε ελέγχους ασφαλείας. Αυτό το πέρασμα δημιουργήθηκε ως μέρος της προσπάθειας για αύξηση των οδών βοήθειας προς τη Γάζα», αναφέρεται σε ανάρτηση των IDF στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

The ‘Western Erez’ humanitarian aid crossing was opened in northern Gaza today in accordance with the directive of the government of Israel and in coordination with the U.S. government.



