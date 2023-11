IDF: Ανατίναξαν υπόγειες σήραγγες της Χαμάς (vid)

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω της πλατφόρμας X, την καταστροφή ενός υπόγειου δικτύου τούνελ που χρησιμοποιεί η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, δείχνοντας τον βομβαρδισμό τρομοκρατικών σηράγγων στη Γάζα.

«Τα στρατεύματα του IDF αποκάλυψαν φρεάτια σηράγγων, τα εξόπλισαν με εκρηκτικά και τις εξουδετέρωσαν κατά τη διάρκεια ειδικών επιχειρήσεων μέσα στη Γάζα» έγραψε ο ισραηλινός στρατός στην πλατφόρμα X την Παρασκευή (03/11).

🔴 IDF troops uncovered tunnel shafts, rigged them with explosives, and neutralized Hamas’s terrorist tunnels during special operations inside Gaza. pic.twitter.com/LlSE7FbBt8