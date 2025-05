IDF: Αναχαιτίσαμε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη

Πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη αναχαίτισε ο ισραηλινός στρατός (IDF), σύμφωνα με ανακοίνωσή του, εξαιτίας του οποίου ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού σε πολλές περιοχές του Ισραήλ.

Μάλιστα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις, πιθανότατα από τις ριπές των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, κοντά στην Ιερουσαλήμ.

🚨Sirens sounded across central Israel and Jerusalem due to projectile fire from Yemen pic.twitter.com/g70vGBR56D