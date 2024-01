Ιαπωνία: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Τόκιο (vid)

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στον σταθμό τρένου Ακιχαμπάρα στο Τόκιο, όπως μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK, επικαλούμενη πηγές από την Αστυνομία.

Το τρένο που βρισκόταν στη γραμμή Γιαμανότε, μια από τις πιο πολυσύχναστες στην ιαπωνική πρωτεύουσα, ακινητοποιήθηκε, λόγω «φασαρίας στο τρένο», στον σταθμό Ακιχαμπάρα λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης τοπική ώρα (περί τις 15:56 ώρα Ελλάδας) σύμφωνα με την Εταιρεία Σιδηροδρόμων Ανατολικής Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με τη NHK, συνελήφθη μια γυναίκα που κρατούσε μαχαίρι στον σταθμό Ακιχαμπάρα. Το άτομο που κρατούσε το μαχαίρι κρατείται από τη Μητροπολιτική Αστυνομία, η οποία διερευνά το περιστατικό.

Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν ύποπτο τον οποίο έχουν ακινητοποιήσει στο πάτωμα του τρένου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ύποπτος ήταν γυναίκα.

#Breaking:There has been a stabbing incident involving four people on a stopped train at Akihabara Station.A person likely woman carrying a knife has been apprehended, according to the #Tokyo Metropolitan Police.#Japan #nhkpic.twitter.com/vSqksSzAVv