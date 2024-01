Ιαπωνία: Στους 48 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών - Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων δίνουν τα συνεργεία

Οι ισχυρές, πολυάριθμες σεισμικές δονήσεις, που έπληξαν χθες, Δευτέρα, την κεντρική Ιαπωνία, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 48 ανθρώπους, μεταδίδει το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές, πάντως το τσουνάμι που εκδηλώθηκε μετά τον ισχυρότερο σεισμό τελικά ήταν, ευτυχώς, αδύναμο.

Ο μεγαλύτερος σεισμός, που καταγράφτηκε χθες λίγο μετά τις 16:00 (τοπική ώρα· στις 09:00 ώρα Ελλάδας) στον νομό Ισικάουα, είχε ισχύ 7,5 βαθμών, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS), 7,6 σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Ο σεισμός αυτός, που έγινε αισθητός ως την πρωτεύουσα Τόκιο, πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή, προκάλεσε τσουνάμι στις ακτές κι ανάγκασε πολλούς κατοίκους να σπεύσουν να αναζητήσουν καταφύγιο σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο το ταχύτερο δυνατόν.





Σύμφωνα με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Φουμίο Κισίντα, οι σεισμοί που ακολούθησαν προκάλεσαν περαιτέρω «εκτεταμένες» ζημιές και αυτή την ώρα τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο προκειμένου να σώσουν ζωές που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα χαλάσματα.

