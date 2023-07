Ιαπωνία: Έκρηξη σε κτίριο στο κέντρο του Τόκιο - Τέσσερις τραυματίες (vid)

Έκρηξη σημειώθηκε σε ένα κτίριο στο κέντρο του Τόκιο τη Δευτέρα, σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση, με τη φωτιά να εξαπλώνεται στο κτιριακό συγκρότημα, ενώ, πέραν τις υλικές ζημιές υπήρξαν και τέσσερις τραυματίες.

Βίντεο που μεταδόθηκε από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NHK έδειχνε το μέγεθος της ζημιάς στο δεύτερο όροφο, όπου λειτουργούσε ένα μπαρ. Στους τραυματίες συγκαταλέγονται ο διευθυντής και μια υπάλληλος.

