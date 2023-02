ΙΑΕΑ: Το Ιράν κατέχει εμπλουτισμένο ουράνιο στο 84%, κοντά στο επίπεδο βόμβας

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας έχει βρει ουράνιο εμπλουτισμένο στο 84% στο Ιράν - πολύ κοντά σε επίπεδο όπλων - όπως δήλωσαν διπλωμάτες τη Δευτέρα, ενώ ο πυρηνικός παρατηρητής του ΟΗΕ δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη σχετικά με τα πρόσφατα ευρήματα εκεί.

Συγκεκριμένα, το Ιράν εμπλουτίζει ουράνιο σε καθαρότητα έως και 60% από τον Απρίλιο του 2021. Πριν από τρεις μήνες, άρχισε τον εμπλουτισμό στο 60% σε μια δεύτερη τοποθεσία, το Φορντόου, που είναι σκαμμένο σε ένα βουνό, ενώ το ποσοστό για τα όπλα ανέρχεται στο 90%.

Δύο διπλωμάτες δήλωσαν ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, η οποία επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, εντόπισε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 84%, επιβεβαιώνοντας μια αρχική αναφορά αργά την Κυριακή από το Bloomberg News.

«Το θέμα είναι αν ήταν ένα σφάλμα στους αναδιαμορφωμένους καταρράκτες ή σκόπιμο. Η υπηρεσία ζήτησε από το Ιράν εξηγήσεις», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες στο Reuters.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η ΙΑΕΑ επέκρινε το Ιράν επειδή δεν την ενημέρωσε για μια «ουσιαστική» αλλαγή στις διασυνδέσεις μεταξύ των δύο καταρρακτών ή συστάδων φυγοκεντρικών συσκευών που εμπλουτίζουν ουράνιο έως 60% στο Φορντόου. Αρκετοί διπλωμάτες δήλωσαν ότι η αλλαγή σήμαινε ότι το Ιράν θα μπορούσε να μεταβεί γρήγορα σε υψηλότερο επίπεδο εμπλουτισμού.

Αυτοί οι αναδιαταγμένοι καταρράκτες είναι αυτοί στους οποίους αναφερόταν ο πρώτος διπλωμάτης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρθηκαν το 2018 από την πυρηνική συμφωνία του 2015 μεταξύ του Ιράν και των μεγάλων δυνάμεων, η οποία είχε άρει τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης με αντάλλαγμα τον περιορισμό των πυρηνικών δραστηριοτήτων της.

Το Ιράν απάντησε στην επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων παραβιάζοντας τους περιορισμούς αυτούς και υπερβαίνοντάς τους κατά πολύ, σε σημείο που ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι η συμφωνία είναι πλέον ένα "κενό κέλυφος".

Οι προοπτικές για την αναβίωση της συμφωνίας είναι αμυδρές, λένε διπλωμάτες, με τις εντάσεις μεταξύ του Ιράν και της Δύσης να είναι υψηλές εξαιτίας των διαδηλώσεων στο Ιράν, του πολέμου στην Ουκρανία και της συνεχούς πυρηνικής προόδου του Ιράν που διαβρώνει τον χρόνο που θα χρειαζόταν για να κατασκευάσει μια πυρηνική βόμβα αν το επέλεγε. Το Ιράν αρνείται ότι έχει τέτοιες προθέσεις.

«Η ΙΑΕΑ είναι ενήμερη για τις πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τα επίπεδα εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν», ανέφερε ο ΙΑΕΑ στο Twitter την Κυριακή. «Ο ΔΟΑΕ συζητά με το Ιράν τα αποτελέσματα των πρόσφατων δραστηριοτήτων επαλήθευσης του Οργανισμού και θα ενημερώσει το Συμβούλιο των Διοικητών του ΔΟΑΕ ανάλογα με την περίπτωση».

The IAEA is aware of recent media reports relating to uranium enrichment levels in Iran. Director General @rafaelmgrossi states that the IAEA is discussing with Iran the results of recent Agency verification activities and will inform the IAEA Board of Governors as appropriate. pic.twitter.com/4Aqdq01Xr5