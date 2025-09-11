Η Τουρκία κατέθεσε επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE

Επίσημο αίτημα ώστε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE που αφορά στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης ύψους 150 δισ. ευρώ, υπέβαλε η Τουρκία.

O εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τομά Ρενιέ επιβεβαίωσε την παραλαβή του αιτήματος από την Άγκυρα. Και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επιβεβαιώνω ότι λάβαμε επίσημο αίτημα από την Τουρκία», σύμφωνα με το Euronews.

«Αυτό που μπορώ να σας πω για να σας καθησυχάσω, εσάς και όλους τους πολίτες και τα κράτη-μέλη, είναι ότι εμείς φυσικά δεν ήρθαμε με έναν τέτοιο κανονισμό ξαφνικά. Φυσικά και έχουμε δικλείδες ασφαλείας», είπε επίσης.

Επικαλούμενος λόγους εμπιστευτικότητας, ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να εξειδικεύσει περαιτέρω σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας και αρκέστηκε στο να εξηγήσει την τωρινή κατάσταση διαπραγμάτευσης με άλλες τρίτες χώρες.

Η Κομισιόν θα εξετάσει τώρα το αίτημα, ένα απαραίτητο επόμενο βήμα πριν από την υποβολή επίσημης σύστασης για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Σημειώνεται ότι επίσημο αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE έχει καταθέσει και η Νότια Κορέα.

Προειδοποίηση Κυρ. Μητσοτάκη για συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.

Υπενθυμίζεται, πως κατά τη διάρκεια της συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προειδοποιήσει πως εάν η Τουρκία δεν αποσύρει από το τραπέζι το casus belli και δεν σταματήσει τον αναθεωρητισμό, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της στον μηχανισμό SAFE.

«Ο σχεδιασμός της Ελλάδας δεν ανταποκρίνεται στην έγκριση της Τουρκίας», είπε.