Επιχείρηση «Άγγελμα Νίκης»: Η στιγμή της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ (vids)

Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν ξεκίνησε μια πυραυλική επίθεση με την ονομασία «Άγγελμα Νίκης» εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ και το Κατάρ, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Συγκεκριμένα, το Axios μετέδωσε πως έξι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν κατά αμερικανικών βάσεων στο Κατάρ. Αυτόπτες μάρτυρες από την Ντόχα ανέφεραν στο Reuters πως ακούστηκαν μεγάλες εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό πως ενεργοποιήθηκε το σύστημα αεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκε στην αμερικανική αεροπορική βάση Ain al-Asad στο Ιράκ λόγω φόβων για πιθανή επίθεση

🚨 HAPPENING NOW: Air defenses seen activated over Doha, Qatar, after Iran fired a barrage of missiles at it, likely targeting the al-Udeid base used by U.S. forces pic.twitter.com/exG9nVGR1d