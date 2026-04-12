Η στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν αμερικανικό αντιτορπιλικό στα Στενά του Ορμούζ (vid)

Κλιμακώνουν τις απειλές τους οι Φρουροί της Επανάστασης, με το ναυτικό σώμα της παραστρατιωτικής οργάνωσης να δίνει στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που απευθύνει προειδοποίηση σε αμερικανικό αντιτορπιλικό που είχε εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ να αλλάξει πορεία και να απομακρυνθεί.

«Πολεμικό πλοίο 121. Εδώ ναυτικός σταθμός Sepah. Πρέπει να αλλάξετε πορεία και να επιστρέψετε αμέσως στον Ινδικό Ωκεανό. Αν δεν υπακούσετε στην εντολή μου, θα στοχοποιηθείτε», ακούγεται να λέει μέλος του ιρανικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης προς το πλήρωμα του USS Frank E. Petersen Jr.

Footage shows The U.S. destroyers fled the Strait of Hormuz after receiving a warning from Iran’s Navy, yesterday. pic.twitter.com/AyP3L7D06P — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) April 12, 2026

Μέλος του πληρώματος του αμερικανικού πλοίου απαντά ότι το πλοίο κινείται «σε διέλευση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ενώ ο Ιρανός στρατιωτικός επανέρχεται, κάνοντας λόγο για «τελευταία προειδοποίηση». Παράλληλα προειδοποιεί και τα κοντινά πλοία να κρατήσουν απόσταση από κάθε πολεμικό σκάφος στην περιοχή, λέγοντας ότι είναι έτοιμος να ανοίξει πυρ «χωρίς καμία προειδοποίηση».

Σημειώνεται ότι, το συγκεκριμένο αντιτορπιλικό μαζί με το USS Michael Murphy διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ και κινήθηκαν στον Περσικό Κόλπο, στο πλαίσιο ευρύτερης αποστολής για να διασφαλιστεί ότι το πέρασμα είναι πλήρως απαλλαγμένο από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command).

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν σε άμεση απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντοναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι έχουν «πλήρως υπό έλεγχο» την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ.

Απείλησαν δε να παγιδεύσουν εκεί τους εχθρούς τους σε μια «θανάσιμη δίνη», έπειτα από αμερικανικές δηλώσεις.

«Όλη η κυκλοφορία (...) είναι πλήρως υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε η ναυτική διοίκηση των Φρουρών με μήνυμα που δημοσιοποίησε μέσω του X, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των στενών.

«Ο εχθρός θα βρεθεί παγιδευμένος σε μια θανάσιμη δίνη μέσα στα στενά, αν κάνει ένα λάθος βήμα», πρόσθεσε η ναυτική διοίκηση δημοσιοποιώντας βίντεο στο οποίο εικονίζονται πλοία στο στόχαστρο.