Η Μόσχα προειδοποιεί το Βερολίνο για «συνέπειες» στα περί ρωσικής κατασκοπείας

Για «κατάφωρη πρόκληση» κάνει λόγο η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο, σχολιάζοντας το γεγονός ότι νωρίτερα σήμερα ο Ρώσος πρέσβης Σεργκέι Νετσάγιεφ εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να του επιδοθεί διάβημα διαμαρτυρίας, μετά τη σύλληψη δύο Ρωσογερμανών με την υποψία της κατασκοπείας για λογαριασμό της Ρωσίας. «Μη φιλικές προς τη Ρωσία ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», προειδοποιεί η πρεσβεία στην ανακοίνωσή της.

«Στις 18 Απριλίου 2024, ο πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Γερμανία Σεργκέι Νετσάγιεφ εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου ενημερώθηκε για τη διαμαρτυρία σε σχέση με τη σύλληψη δύο Γερμανών πολιτών στο Μπαϊρόιτ (Βαυαρία), οι οποίοι φέρονται να έχουν επίσης ρωσική ιθαγένεια.

Κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, συμμετοχή στην «τρομοκρατική οργάνωση Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ» και προετοιμασία ενεργειών δολιοφθοράς κατά γερμανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων με στόχο την υπονόμευση των παραδόσεων όπλων της Γερμανίας στην Ουκρανία. Δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν τα αναφερόμενα σχέδια των συλληφθέντων και τις πιθανές διασυνδέσεις τους με εκπροσώπους ρωσικών δομών.

Θεωρούμε το αναφερόμενο διάβημα ως κατάφορη πρόκληση, με στόχο να τροφοδοτηθεί περαιτέρω η ήδη αχαλίνωτη "κατασκοπομανία" στη Γερμανία, να αυξηθεί το επίπεδο ρωσοφοβίας, να καταστραφούν περαιτέρω οι γερμανορωσικές σχέσεις και να δικαιολογηθεί η χωρίς όρια πορεία της κυβέρνησης προς την στρατιωτικοποίηση και τη διαρκή αποστολή στην Ουκρανία όπλων και στρατιωτικού υλικού», αναφέρει η πρεσβεία σε ανακοίνωσή της, η οποία αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα «Χ» (πρώην Twitter).

