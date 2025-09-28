Ανάλυση Bloomberg

Ακόμα και αν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία τερματιστούν, η ρωσική οικονομία δύσκολα θα απαγκιστρωθεί από τον στρατιωτικό της προσανατολισμό. Τα τελευταία χρόνια, η μαζική αύξηση των αμυντικών δαπανών έχει στρατιωτικοποιήσει τη βιομηχανία, απορροφώντας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και αποτρέποντας οικονομική ύφεση, δημιουργώντας όμως ταυτόχρονα μια παγίδα εξάρτησης από τον πόλεμο, αναφέρει το Bloomberg.

Η διατήρηση ενός ισχυρού, καλά εξοπλισμένου στρατού παραμένει στρατηγική προτεραιότητα, κάτι που η Δύση βλέπει ως δυνητική απειλή για το ΝΑΤΟ.

Η εκρηκτική αύξηση της παραγωγής τανκς, πυραύλων και drones μπορεί να βρει αγορές σε χώρες όπως η Κίνα, ενώ παράλληλα επιβαρύνει μια οικονομία που ήδη αντιμετωπίζει κυρώσεις, αδύναμο τραπεζικό σύστημα και περιορισμένη ανάπτυξη.

Η κλιμάκωση της στρατιωτικής παραγωγής είναι εντυπωσιακή: πριν από την εισβολή του 2022, η Ρωσία προέβλεπε παράδοση περίπου 400 τεθωρακισμένων ετησίως. Σήμερα, η παραγωγή έχει δεκαπλασιαστεί.

Παράλληλα, οι γραμμές παραγωγής drones έφτασαν το 2024 τα 1,5 εκατομμύρια τεμάχια, έναντι μόλις 140.000 το 2023. Οι αμυντικές δαπάνες μεταξύ 2022 και 2024 ξεπέρασαν τα 22 τρισ. ρούβλια (263 δισ. δολάρια) και δεν υπάρχει ένδειξη μείωσης στο άμεσο μέλλον, ενώ οι ετήσιες τρύπες στον προϋπολογισμό βαθαίνουν.

Το Κέντρο Ανάλυσης Παγκόσμιου Εμπορίου Όπλων εκτιμά ότι η χώρα θα μπορούσε να εξάγει στρατιωτικό υλικό αξίας 17-19 δισ. δολαρίων ετησίως. Η κρατική Rosoboronexport αναφέρει παραγγελίες ύψους 60 δισ. δολαρίων από Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική, ενώ η μαζική παραγωγή μειώνει το κόστος, καθιστώντας ορισμένα προϊόντα πιο ανταγωνιστικά.

Ωστόσο, οι παραγγελίες παραμένουν μικρότερες από τον τεράστιο αμυντικό προϋπολογισμό, και πιέσεις από τη Δύση σε χώρες - αγοραστές μπορεί να περιορίσουν περαιτέρω τις εξαγωγές.

Ο Πούτιν προωθεί τη «διπλή χρήση» τεχνολογιών σε τομείς όπως ναυπηγική, αεροπορία, ηλεκτρονικά, ιατρικό εξοπλισμό και γεωργία. Παρά τις ευρύτερες εφαρμογές, η στρατηγική προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση μιας ισχυρής στρατιωτικής δύναμης.

Ακόμα κι αν οι μάχες σταματήσουν, η πολεμική βιομηχανία θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό άξονα της ρωσικής οικονομικής στρατηγικής, με εξαγωγές, τεχνολογικές καινοτομίες και γεωπολιτικές φιλοδοξίες που θα την καθορίζουν για χρόνια.