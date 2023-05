Η ρωσική δημόσια τηλεόραση δείχνει τον Πούτιν στο Κρεμλίνο μετά την επίθεση με drone (vid)

Η ρωσική δημόσια τηλεόραση μετέδωσε σήμερα πλάνα που δείχνουν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια συνάντησης εργασίας η οποία παρουσιάζεται πως έλαβε χώρα στο Κρεμλίνο, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την ανακοίνωση χθες μιας φερόμενης ως επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Στα πλάνα αυτά, που δεν φέρουν ημερομηνία, ο Ρώσος πρόεδρος συναντάται με τον υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, Μαξίμ Ρετσετνίκοφ. Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε δηλώσει πως ο Πούτιν εργαζόταν σήμερα από το Κρεμλίνο.

Putin held a working meeting in the Kremlin with Minister of Economic Development Maxim Reshetnikov pic.twitter.com/Cn0iPR6MIh