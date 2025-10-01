Η Ρωσία θα αυξήσει τις εξαγωγές LNG στην Κίνα από την Αρκτική και τη Σαχαλίνη

Η Ρωσία σχεδιάζει να ενισχύσει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Κίνα από τα έργα Arctic LNG 2 και Sakhalin 2, με «ουσιαστική κοινή πρόοδο» να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Ενέργειας Σεργκέι Τσιβιλέφ στο περιοδικό Expert.

Παρά τις δυτικές κυρώσεις, το Arctic LNG 2, στο οποίο η ρωσική Novatek κατέχει το 60%, αποστέλλει φορτία LNG από πέρυσι, τα οποία παραδίδονται τόσο σε δύο ρωσικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης όσο και στον τερματικό σταθμό LNG Beihai στην Κίνα.

«Η Ρωσία σχεδιάζει να αυξήσει τις προμήθειες όχι μόνο μέσω αγωγών αλλά και LNG προς την Κίνα, κυρίως από τα έργα Arctic LNG 2 και Sakhalin 2», ανέφερε ο Τσιβιλέφ, υπογραμμίζοντας ότι «σημειώνεται σημαντική κοινή πρόοδος». Πρόσθεσε ότι «οι προοπτικές για ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ρωσίας, Ινδίας και Κίνας είναι πολύ καλές».

Αναφορικά με την τιμολόγηση φυσικού αερίου στον υπό σχεδιασμό αγωγό «Δύναμη της Σιβηρίας 2», ο Τσιβιλέφ είπε ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά την Gazprom και την κινεζική CNPC. Ωστόσο, σημείωσε ότι έχει γίνει εκτενής προετοιμασία για τη χρήση εθνικών νομισμάτων στις συναλλαγές.

Ο υπουργός επισήμανε επίσης ότι οι αμερικανικοί δασμοί στην Ινδία, με στόχο να περιορίσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, δεν είχαν αποτέλεσμα. Υπενθύμισε ότι η Ρωσία συμμετέχει στην κατασκευή του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ινδίας, του Κουντανκουλάμ.

Για τον εγχώριο ενεργειακό σχεδιασμό, ο Τσιβιλέφ ανέφερε ότι η Ρωσία προγραμματίζει την ανάπτυξη νέου συστήματος ηλεκτροπαραγωγής, με στόχο την προσθήκη 88 γιγαβάτ μέχρι το 2042, εκ των οποίων 35 γιγαβάτ θα προέρχονται από θερμική ενέργεια.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή πετρελαίου, είπε ότι για να φτάσει η Ρωσία τον στόχο των 540 εκατ. τόνων ετησίως έως το 2030, θα χρειαστεί να αξιοποιήσει «δυσπρόσιτα αποθέματα». «Η βελτίωση του φορολογικού καθεστώτος είναι απαραίτητη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο εργάζεται για τη δημιουργία κινήτρων ανάπτυξης συγκεκριμένων κατηγοριών αποθεμάτων.