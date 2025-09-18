Η Σούζαν Μονάρεζ του CDC καταγγέλλει ότι ο Κένεντι επιδιώκει αλλαγές στο πρόγραμμα παιδικών εμβολίων

Η πρώην διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), Σούζαν Μονάρεζ, κατέθεσε ενώπιον της Γερουσίας την Τετάρτη ότι ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ την πίεσε να εγκρίνει αλλαγές στο πρόγραμμα παιδικών εμβολίων πριν καν εξεταστούν επιστημονικά δεδομένα.

Σύμφωνα με το Reuters, η Μονάρεζ, που είχε διοριστεί στις 30 Ιουλίου και παρέμεινε στη θέση της μόλις 29 ημέρες, απολύθηκε στις 28 Αυγούστου από τον πρόεδρο Τραμπ έπειτα από συγκρούσεις με τον Κένεντι για την πολιτική των εμβολίων.

Σύμφωνα με τη Μονάρεζ, ο Κένεντι της ζήτησε επίσης να εγκρίνει εξ’ ορισμού όλες τις συστάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολίων του CDC και να πάρει έγκριση από το πολιτικό προσωπικό του για όλες τις αποφάσεις πολιτικής και προσωπικού πριν την τελική της απόλυση.

Η κατάθεσή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς ο Κένεντι προωθεί τη μείωση της χρήσης εμβολίων, κάτι που έχει πυροδοτήσει εκκλήσεις για παραίτησή του από ειδικούς δημόσιας υγείας και γιατρούς, οι οποίοι προειδοποιούν ότι οι πολιτικές του μπορεί να βλάψουν τους Αμερικανούς.

Η απόλυση της Μονάρεζ οδήγησε επίσης στην παραίτηση τεσσάρων ακόμα αξιωματούχων του CDC, επικαλούμενοι αντιεμβολιαστικές πολιτικές και διάδοση παραπληροφόρησης.

Κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι, όπως ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι, εξέφρασαν ανησυχία για την αποπομπή της Μονάρεζ, την οποία είχε χαρακτηρίσει ως επιστήμονα με «αδιάβλητα επιστημονικά προσόντα».

Στην ακρόαση, η Μονάρεζ δήλωσε ότι ήταν ανοιχτή στην αλλαγή του παιδικού προγράμματος εμβολιασμού εφόσον υπήρχαν επιστημονικά τεκμήρια, αλλά αρνήθηκε να δεσμευτεί για πλήρη έγκριση χωρίς αυτά.

Ο Κένεντι, σύμφωνα με τη Μονάρεζ, της είπε ότι «δεν υπάρχει επιστήμη ή δεδομένα πίσω από το παιδικό πρόγραμμα εμβολιασμού» και ότι, αν δεν συμφωνούσε να υπογράψει τις αλλαγές, θα έπρεπε να παραιτηθεί.

Η Μονάρεζ αποκάλυψε επίσης ότι ο Κένεντι της είχε ζητήσει να απολύσει αξιωματούχους του CDC υπεύθυνους για την πολιτική εμβολίων και να μην συνομιλεί με γερουσιαστές.

Ταυτόχρονα, η Μονάρεζ υπογράμμισε ότι υποστήριζε τις προτεραιότητες της διοίκησης Τραμπ για την παιδική υγεία και τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά δεν θα παραβίαζε την επιστημονική ακεραιότητα της υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) δήλωσε ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο πρόγραμμα παιδικών εμβολίων θα βασίζονται στην επιστήμη και ότι η Μονάρες παραποίησε την ανταλλαγή της με τον Κένεντι.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του HHS, «η Σούζαν Μονάρεζ κλήθηκε να επαναφέρει το CDC στον πυρήνα της αποστολής του μετά από δεκαετίες γραφειοκρατίας, πολιτικοποιημένης επιστήμης και παρεκκλίσεων από την αποστολή του οργανισμού, και αρνήθηκε να το κάνει, οπότε ο Πρόεδρος την απέλυσε».

Ο Κένεντι απομάκρυνε όλα τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολιασμών του CDC

Η ακρόαση αποκάλυψε επίσης ότι ο Κένεντι έχει απομακρύνει όλα τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολιασμών του CDC, αντικαθιστώντας τα με 12 νέα επιλεγμένα μέλη.

Η πρώην επικεφαλής ιατρικός διευθυντής, Ντέμπρα Χάουρι, δήλωσε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί ομάδες εργασίας για τα εμβόλια παιδιών πέραν του COVID, γεγονός που εγείρει αμφιβολίες για τη διαφάνεια και την επιστημονική τεκμηρίωση των αποφάσεων.

Η ακρόαση της Γερουσίας τόνισε ότι οι Αμερικανοί δεν θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη σε αποφάσεις που προκύπτουν από προ-επιλεγμένα μέλη επιτροπών, ενώ τα πρόσφατα περιοριστικά μέτρα του Κένεντι για τα εμβόλια COVID και η περικοπή χρηματοδότησης για mRNA τεχνολογίες εμβολίων εντείνουν τις ανησυχίες για τη δημόσια υγεία.

Η Μονάρεζ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για το μέλλον της πολιτικής εμβολιασμών στις ΗΠΑ, καθώς η σύγκρουση ανάμεσα σε πολιτική και επιστήμη εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των εμβολίων στη χώρα.