Η παράνομη προσάρτηση δεν θα αλλάξει τίποτα

«Η παράνομη προσάρτηση που κήρυξε ο Πούτιν δεν θα αλλάξει τίποτα», αναφέρει σε ανάρτησή της στο twitter λίγα λεπτά μετά τις ανακοινώσεις Πούτιν για την ενσωμάτωση των καταληφθέντων ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία.

«Όλα τα εδάφη που καταλαμβάνονται παράνομα από Ρώσους εισβολείς είναι ουκρανική γη και θα είναι πάντα μέρος αυτού του κυρίαρχου έθνους» σημειώνει η πρόεδρος της Κομισιόν, επισυνάπτοντας μια φωτογραφία με λεζάντα που αναγράφει «δήλωση των ηγετών».

The illegal annexation proclaimed by Putin won’t change anything.



All territories illegally occupied by Russian invaders are Ukrainian land and will always be part of this sovereign nation.