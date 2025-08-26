Οι ουκρανικές δυνάμεις αναγνώρισαν ότι ο ρωσικός στρατός έχει εισέλθει στη βιομηχανική περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ και επιχειρεί να εδραιώσει προπύργιο, σύμφωνα με το BBC.

«Αυτή είναι η πρώτη επίθεση τόσο μεγάλης κλίμακας στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ», δήλωσε ο Βίκτορ Τρεχούμποφ, της Επιχειρησιακής-Στρατηγικής Ομάδας Στρατευμάτων της περιοχής, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η προέλαση έχει αναχαιτιστεί.

Η Μόσχα ισχυρίζεται από το καλοκαίρι ότι έχει διεισδύσει στην περιοχή, με τις δυνάμεις της να προσπαθούν να προωθηθούν βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος από το Ντόνετσκ.

Τυχόν ρωσική προέλαση στην περιοχή θα αποτελούσε πλήγμα για το ουκρανικό ηθικό, τη στιγμή που η αμερικανική διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να εξασθενεί, παρά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Το ουκρανικό πρόγραμμα χαρτογράφησης DeepState εκτίμησε την Τρίτη ότι η Ρωσία έχει καταλάβει δύο χωριά, το Ζαπορίζκε και τη Νοβοχριχόριβκα. Ωστόσο, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας διέψευσε την πληροφορία, δηλώνοντας ότι εξακολουθεί να ελέγχει το Ζαπορίζκε και ότι συνεχίζονται οι μάχες γύρω από τη Νοβοχριχόριβκα.

Η Μόσχα δεν έχει επισήμως διεκδικήσει το Ντνιεπροπετρόφσκ, σε αντίθεση με το Ντόνετσκ και άλλες τέσσερις ανατολικές περιοχές, αλλά έχει πλήξει αρκετές φορές μεγάλες πόλεις του, μεταξύ αυτών και την περιφερειακή πρωτεύουσα Ντνίπρο.

Πριν από τον πόλεμο, το Ντνιεπροπετρόφσκ είχε πάνω από τρία εκατομμύρια κατοίκους και αποτελούσε το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο βαριάς βιομηχανίας της Ουκρανίας, μετά το Ντονμπάς.

Παρά τις βαριές απώλειες, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει πρόσφατα κέρδη στο Ντόνετσκ. Μια μικρή ομάδα πεζικού κατάφερε νωρίτερα τον Ιούνιο να προελάσει 10 χιλιόμετρα πέρα από τις ουκρανικές γραμμές κοντά στη Ντομπροπιλία, αλλά οι τελευταίες ενδείξεις δείχνουν ότι η επίθεση έχει σταματήσει.

Ο Πούτιν φέρεται να είπε στον Τραμπ ότι θα ήταν διατεθειμένος να τερματίσει τον πόλεμο αν η Ουκρανία παραχωρούσε τα εδάφη του Ντόνετσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, ωστόσο πολλοί Ουκρανοί πιστεύουν ότι ο Ρώσος ηγέτης έχει ευρύτερες βλέψεις.

Ο συνταγματάρχης Πάβλο Παλίσα, αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου στο Κίεβο, προειδοποίησε τον Ιούνιο σε δηλώσεις του στις ΗΠΑ ότι το Κρεμλίνο επιδιώκει να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία ανατολικά του Δνίπρο, κάτι που θα τη χώριζε στη μέση.