Η Ουκρανία εξαπέλυσε εκατοντάδες drones κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με τη Μόσχα

Η Ουκρανία εξαπέλυσε 283 drones εναντίον της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής, έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Τα drones πάντως αναχαιτίστηκαν, σημειώνει το επίσημο πρακτορείο RIA Novosti, προσθέτοντας ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί.

Περίπου 90 από τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα είχαν στόχο την περιφέρεια Ροστοφ, στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούρι Σλιούσαρ.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαράτοφ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, έκανε λόγο για δύο τραυματίες από επίθεση με drones που προκάλεσε ζημιές σε πολλά σπίτια.

Υπενθυμίζεται ότι Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στις ΗΠΑ για νέες συνομιλίες, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να επανεκκινήσει η διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και Ουκρανίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, διακόπηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.