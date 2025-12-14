Η Ουκρανία έπληξε ρωσικούς στόχους ενεργειακού ενδιαφέροντος (vid)

Ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι που βρίσκεται στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, αλλά και μία υποδομή αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ουκρανίας.

BREAKING:



Ukraine launches a major combined drone and missile attack on Russian oil refineries and oil depots.



The video shows Ukrainian drones hitting the Afipsky oil refinery in Krasnodar Krai. Oil refineries & depots have also been hit in Simferopol, Smolensk and Volgograd pic.twitter.com/iUCVxAmA62 — Visegrád 24 (@visegrad24) December 13, 2025

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν αρκετούς στρατιωτικούς στόχους στις περιοχές του Ντονέτσκ, της Ζαπορίζια που τελούν υπό ρωσική κατοχή, όπως και στην Κριμαία.

Η Ρωσία κατέλαβε ένα χωριό στην ανατολική Ουκρανία

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Βαρβαρίβκα που βρίσκεται στην περιοχή της Ζαπορίζια στα ανατολικά της Ουκρανίας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει αναφορές του πεδίου μάχης από τις δύο πλευρές του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.