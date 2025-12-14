Η Ουκρανία έπληξε ρωσικούς στόχους ενεργειακού ενδιαφέροντος (vid)
Η Ουκρανία έπληξε ρωσικούς στόχους ενεργειακού ενδιαφέροντος (vid)

14/12/2025 • 12:14
Ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι που βρίσκεται στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, αλλά και μία υποδομή αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ουκρανίας.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν αρκετούς στρατιωτικούς στόχους στις περιοχές του Ντονέτσκ, της Ζαπορίζια που τελούν υπό ρωσική κατοχή, όπως και στην Κριμαία.

Η Ρωσία κατέλαβε ένα χωριό στην ανατολική Ουκρανία

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Βαρβαρίβκα που βρίσκεται στην περιοχή της Ζαπορίζια στα ανατολικά της Ουκρανίας.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει αναφορές του πεδίου μάχης από τις δύο πλευρές του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

