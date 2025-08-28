Η Ουκρανία βλέπει τα ψηφιακά δεδομένα μάχης ως «κλειδί» για τις διαπραγματεύσεις με τη Δύση

Η Ουκρανία εξετάζει πώς να μοιραστεί δεδομένα από το πεδίο μάχης με τους συμμάχους της, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας τον τεράστιο όγκο αποθηκευμένων πληροφοριών ως ένα από τα «χαρτιά» του Κιέβου για να ενισχύσει τη θέση του, ενώ διαπραγματεύεται τη στήριξη από φιλικές χώρες.

«Τα δεδομένα που έχουμε είναι ανεκτίμητα για οποιαδήποτε χώρα», είπε ο Μιχαΐλο Φεντόροφ, επικεφαλής του υπουργείου ψηφιοποίησης της Ουκρανίας, σε συνέντευξη στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία είναι επί του παρόντος «πολύ προσεκτική» σχετικά με το μοίρασμά τους.

Τεράστια σύνολα δεδομένων είναι κρίσιμα για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να αναγνωρίζουν πρότυπα και να κάνουν προβλέψεις.

Αυτή η ανάγκη είναι ιδιαίτερα πιεστική στον αναπτυσσόμενο παγκόσμιο τομέα άμυνας. Ενώ τα δεδομένα για τις περισσότερες πολιτικές δραστηριότητες μπορούν να βρεθούν εμπορικά, ο μεγαλύτερος πόλεμος του 21ου αιώνα μεταξύ προηγμένων στρατών έχει δώσει στην Ουκρανία ένα σύνολο δεδομένων μάχης χωρίς προηγούμενο, που θα μπορούσε να βοηθήσει το Κίεβο να αποδείξει την αξία του ως σύμμαχος στην Ουάσινγκτον.

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή το 2022, η Ουκρανία έχει συλλέξει μεγάλα αρχεία με προσεκτικά καταγεγραμμένα στατιστικά από το πεδίο μάχης. Και καθώς ο πόλεμος διεξάγεται όλο και περισσότερο με drones, πλέον διαθέτει εκατομμύρια ώρες πολεμικών βίντεο που έχουν γυριστεί από αέρος.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα ’χαρτιά’, όπως λένε οι συνάδελφοί μας και οι εταίροι, για να χτίσουμε σχέσεις win-win», δήλωσε ο Φεντόροφ, με φαινομενική αναφορά στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια καταστροφική συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, ότι «δεν έχετε τα χαρτιά».

«Η ζήτηση για τα δεδομένα είναι απίστευτα υψηλή, αλλά προς το παρόν διαμορφώνουμε πολιτική για το πώς να οργανώσουμε σωστά αυτή τη διαδικασία», είπε ο Φεντόροφ.

Η Ουκρανία έχει επίσης επιδιώξει να παρουσιαστεί ως πεδίο δοκιμών για διεθνείς εταιρείες άμυνας, καλώντας τες να δοκιμάσουν νέα όπλα στην Ουκρανία. Ο Φεντόροφ είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί σχεδόν 1.000 αιτήσεις και ότι 50 διαφορετικά προϊόντα «έρχονται στην Ουκρανία».

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί πλέον Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθά στην πλοήγηση των drones, συμπεριλαμβανομένων αρκετών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας βαθιά μέσα στη Ρωσία, είπε ο Φεντόροφ.

Οι υπολογιστές μπορούν να σαρώσουν λεπτομερείς αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες για στόχους, οι οποίοι θα απαιτούσαν «δεκάδες ώρες» για να βρεθούν από ανθρώπους, πρόσθεσε.

Ο Φεντόροφ ανέφερε ότι γίνονται εργασίες για συστήματα που θα καταστήσουν τα drones πλήρως αυτόνομα, επιτρέποντάς τους να πετούν χωρίς πιλότο και να λειτουργούν σε σμήνη.

Ο Φεντόροφ, Πηγή:AP Photo

Τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί τεχνολογία AI από την αμερικανική εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir για μια ευρεία γκάμα σκοπών, όπως η ανάλυση των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία για την αναγνώριση προτύπων ή η παρακολούθηση των εκστρατειών παραπληροφόρησης της Μόσχας.

Η Palantir ιδρύθηκε από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Πίτερ Θιλ, ένα πρόσωπο με επιρροή μεταξύ μελών της διοίκησης Τραμπ.

Δεν χρησιμοποιείται η Palantir μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς: Ο υπουργός είπε ότι βοηθά επίσης στον καθορισμό του πού θα κατασκευαστούν υπόγεια σχολεία ανθεκτικά σε βόμβες, ή ποια εδάφη θα προτεραιοποιηθούν στις προσπάθειες εκκαθάρισης ναρκών.

Σήμερα, μεταξύ 80% και 90% των ρωσικών στόχων που πλήττονται στο πεδίο μάχης καταστρέφονται πλέον με drones, είπε ο Φεντόροφ.

Αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με το 2024, όταν περίπου το 70% των στρατιωτών και το 75% των οχημάτων που χτυπήθηκαν από την Ουκρανία πλήττονταν με drones.

Ο Φεντόροφ, που θεωρείται σύμμαχος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ηλικία 34 ετών έχει ήδη υπηρετήσει για πέντε χρόνια ως υπουργός αρμόδιος για την ψηφιοποίηση της Ουκρανίας, γεγονός που τον έχει εμπλέξει βαθιά στην αναζήτηση καινοτόμων τεχνολογιών άμυνας για να αντιμετωπίσει τον πλουσιότερο και καλύτερα εξοπλισμένο αντίπαλο.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο του λειτουργεί ένα σύστημα τύπου βιντεοπαιχνιδιού, με πόντους για επιβεβαιωμένες εξολοθρεύσεις ή την καταστροφή ρωσικών οχημάτων και εξοπλισμού.

Οι πόντοι αυτοί μπορούν στη συνέχεια να ανταλλαχθούν με drones, συσκευές ηλεκτρονικής παρεμβολής και άλλα οπλικά συστήματα σε μια κομψή, Amazon-style πλατφόρμα, ενώ οι μονάδες κατατάσσονται σε μηνιαίους πίνακες ηγετών.

Ο Φεντόροφ είπε ότι από την εισαγωγή του συστήματος πριν από ένα χρόνο, περίπου 500.000 drones έχουν παραδοθεί σε μονάδες σε αντάλλαγμα πόντων.

«Αυτό ενθαρρύνει τις μονάδες να σκοτώνουν περισσότερο, να μοιράζονται δεδομένα βάσει των οποίων αργότερα αποφασίζεται τι είναι αποτελεσματικό και τι όχι».

Οι ουκρανικές δυνάμεις πλέον μιλούν τακτικά για μια «ζώνη εξολόθρευσης» και στις δύο πλευρές του μετώπου, όπου η κίνηση σε ανοιχτούς χώρους καθίσταται σχεδόν αδύνατη λόγω της συνεχούς απειλής από drones.

Ο Φεντόροφ εκτίμησε ότι η ζώνη αυτή εκτείνεται τώρα περίπου 10-15 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, και ότι θα μπορούσε να φτάσει έως και 20 χιλιόμετρα τον επόμενο χρόνο.

Ο Φεντόροφ είπε ότι η λειτουργία σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι «κόλαση».

Ως αποτέλεσμα, η Ουκρανία χρησιμοποιεί πλέον χιλιάδες μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα (UGVs) στο πεδίο μάχης για να μεταφέρουν πυρομαχικά και προμήθειες στους στρατιώτες που κρατούν τη γραμμή του μετώπου σε χαρακώματα.