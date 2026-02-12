Η Μέρκελ διαψεύδει τα σενάρια για την υποψηφιότητά της στην προεδρία της Γερμανίας

Η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ απέρριψε κατηγορηματικά τις εικασίες περί ενδεχόμενης υποψηφιότητάς της για το κορυφαίο πολιτειακό αξίωμα του Ομοσπονδιακού Προέδρου της Γερμανίας το 2027. «Αυτό αποκλείεται», δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου της στην εφημερίδα «Tagesspiegel».

Η εφημερίδα BILD είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι στους κόλπους του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) υπήρχε η ανησυχία ότι οι Πράσινοι σχεδίαζαν να προτείνουν την κυρία Μέρκελ ως πιθανή διάδοχο του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, στην εκλογή που θα διεξαχθεί στις αρχές του 2027.

Η φήμη ενισχύθηκε μάλιστα από την ανακοίνωση ότι η πρώην καγκελάριος θα παραστεί στο προσεχές συνέδριο του CDU στις 20 Φεβρουαρίου στην Στουτγάρδη, για πρώτη φορά μετά το 2019 και ενώ είναι γνωστό ότι η σχέση της με τον σημερινό καγκελάριο και αρχηγό του CDU Φρίντριχ Μερτς είναι τεταμένη. Στο συνέδριο αναμένεται και η επανεκλογή του κ. Μερτς ως προέδρου του κόμματος.

Η εκλογή του νέου Ομοσπονδιακού Προέδρου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από την Ομοσπονδιακή Συνέλευση τον Φεβρουάριο του 2027, ενόψει της λήξης της δεύτερης θητείας του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στο τέλος Μαρτίου. Ο κ. Σταϊνμάιερ δεν έχει δικαίωμα τρίτης υποψηφιότητας για το αξίωμα.

Όπως επισημαίνει η Tagesspiegel, το προνόμιο υποβολής της πρώτης πρότασης υποψηφίου θα διεκδικήσει πιθανότατα το CDU, ως η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ θα ήταν μάλλον απίθανο οι Πράσινοι να υποβάλουν ανταγωνιστική πρόταση και μάλιστα στο πρόσωπο της Άνγκελα Μέρκελ.

Θα ήταν επίσης η πρώτη φορά που πρώην καγκελάριος διεκδικούσε το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα. Η εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι υπάρχει πίεση για την επιλογή γυναίκας υποψήφιας, με πιθανότερες την πρόεδρο της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ, την ομοσπονδιακή υπουργό Παιδείας Κάριν Πριν και την πρόεδρο του κοινοβουλίου της Βαυαρίας Ίλζε Άιγκνερ.