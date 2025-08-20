Η Λιθουανία σχεδιάζει μια νέα γραμμή άμυνας ενάντια στη Ρωσία

Πλάτους 30 μιλίων είναι η ζώνη άμυνας την οποία η Λιθουανία σχεδιάζει να κατασκευάσει στα σύνορά της με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Η εν λόγω γραμμή άμυνας περιλαμβάνει ναρκοπέδια και γέφυρες που θα ανατιναχτούν σε περίπτωση εχθρικής εισβολής, σχέδιο το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της άμυνας σε ολόκληρη τη Βαλτική, εν μέσω της αυξανόμενης επιθετικότητας της Ρωσίας και των συμμάχων της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Πολωνία έχουν ενισχύσει τα σύνορά τους, προσθέτοντας εμπόδια και οχυρά στους υπάρχοντες φράχτες και αναζητούν πρόσθεση χρηματοδότηση από την ΕΕ για αυτά τα έργα.

Η εν λόγω γραμμή άμυνας της Βαλτικής έχει ξεκινήσει να οικοδομείται από τις αρχές του περασμένου έτους, εκτιμάται ότι θα έχει μήκος πάνω από 940 μίλια και θα περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να εξαπολύει επιθέσεις από το Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία.

Ειδικότερα για τη Λιθουανία, άρχισε να δημιουργεί δεκάδες λεγόμενα «μηχανικά πάρκα» γεμάτα με εξοπλισμό «αντι-κινητικότητας».

Σκοπός της Λιθουανίας είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η άμυνά της, επεκτείνοντάς την σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι προστατευμένη η πρωτεύουσα, Βίλνιους. Όσο για τα σύνορα της Λιθουανίας με το Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία, έχουν μήκος πάνω από 590 μίλια.

Η ζώνη άμυνας

Από τρία στρώματα θα αποτελείται η νέα ζώνη άμυνας. Το πρώτο, με εκτιμώμενο πλάτος τριών μιλίων, θα ξεκινά με ένα αντιαρματικό οδόφραγμα δίπλα στο συνοριακό φράχτη. Ακολουθούν ένα ανάχωμα, λωρίδες δοντιών δράκου (τσιμεντένιες πυραμίδες) και ναρκοπέδια, και στη συνέχεια δύο στρώματα οχυρών για την άμυνα του πεζικού.

Το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο θα περιλαμβάνουν γέφυρες με εκρηκτικά που μπορούν να πυροδοτηθούν κατά βούληση, καθώς και περισσότερες γραμμές πεζικού.

Η Λιθουανία σχεδιάζει επίσης να κόψει δέντρα κατά μήκος των δρόμων που οδηγούν σε κωμοπόλεις και πόλεις, κάτι που αναμένεται να βοηθήσει στην καταστροφή των ρωσικών τεθωρακισμένων οχημάτων. Επίσης, αναμένεται να χρησιμοποιήσει αντιαρματικές νάρκες.

Σχετικά με τον στρατό της Λιθουανίας, διαθέτει σήμερα 23.000 επαγγελματίες στρατιώτες, 104.000 εφέδρους, και έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5,5%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.