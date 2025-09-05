Η Λιθουανία επιβεβαίωσε τη μείωση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ στην Ευρώπη

Η Λιθουανία επιβεβαίωσε την Παρασκευή πως οι ΗΠΑ θα μειώσουν τη στρατιωτική υποστήριξη που δίνουν σε χώρες της Ευρώπης.

Αξιωματούχους του λιθουανικού υπουργείο Άμυνας ανέφερε στο Reuters πως η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές χώρες την περασμένη εβδομάδα ότι η στρατιωτική υποστήριξη στο πλαίσιο ενός προγράμματος γνωστού ως «Τμήμα 333» θα μειωθεί στο μηδέν από το επόμενο οικονομικό έτος.

Σύμφωνα με την Washington Post, η βοήθεια αυτή ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα δήλωσαν την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταργήσουν σταδιακά μέρος της στρατιωτικής βοήθειας προς τις ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, προκαλώντας ανησυχίες σε βασικούς αποδέκτες όπως η Λιθουανία, η Εσθονία και η Λετονία.

Η Λιθουανία βρίσκεται σε συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με το ποια στρατιωτική υποστήριξη θα συνεχιστεί και ποια θα αναβληθεί, δήλωσε ο διευθυντής πολιτικής του Υπουργείου Άμυνας, Βαϊντότας Ουρμπέλις.

Από τον Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσεγγίσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ασκώντας πίεση για να επιτύχει να διακοπούν οι μάχες στην Ουκρανία, χωρίς εντούτοις να σημειώσει συγκεκριμένες προόδους.

Στις αρχές Ιουλίου, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε απροσδόκητα ότι έπαψε να παρέχει ορισμένα όπλα στο Κίεβο, επισήμως εξαιτίας των ανησυχιών για τη μείωση των αποθεμάτων των αμερικανικών πυρομαχικών.

Τέσσερις μήνες νωρίτερα είχε ήδη διατάξει μια «παύση» στη στρατιωτική βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ουκρανία, που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία.