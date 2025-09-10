Επιθέση Ρωσίας στην Ουκρανία

Η Λευκορωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κατέρριψε ορισμένα drones που εκτροχιάστηκαν λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών κατά τη διάρκεια «ανταλλαγής επιθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», και ότι το Μινσκ είχε ενημερώσει την Πολωνία και τη Λιθουανία για την προσέγγιση των drones.

Η δήλωση του Aρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λευκορωσίας, υποστράτηγου Πάβελ Μουραβέικο, δεν ανέφερε ποια drones είχαν παρεκκλίνει από την πορεία τους.

«Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ανταλλαγής επιθέσεων με UAV μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας, οι Αεροπορικές Δυνάμεις Άμυνας και τα μέσα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας που ήταν σε υπηρεσία παρακολουθούσαν συνεχώς τα UAV που είχαν χάσει την πορεία τους ως αποτέλεσμα της επίδρασης των μέσων ηλεκτρονικού πολέμου των δύο πλευρών», ανέφερε ο Μουραβέικο σε δήλωση που εκδόθηκε στα αγγλικά.

«Μερικά από τα χαμένα drones καταστράφηκαν από τις Αεροπορικές Δυνάμεις της χώρας μας πάνω από το έδαφος της δημοκρατίας», είπε. Πρόσθεσε ότι η Πολωνία και η Λιθουανία ενημερώθηκαν για την προσέγγιση των drones.