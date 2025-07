Η κυβέρνηση Τραμπ απορρίπτει τις τροποποιήσεις του ΠΟΥ για την καταπολέμηση των πανδημιών

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν το 2024 από τις χώρες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την καταπολέμηση των πανδημιών, δηλώνοντας ότι συνιστούν παραβίαση της αμερικανικής κυριαρχίας.

Υπενθυμίζεται ότι, το 2024 οι χώρες μέλη του ΠΟΥ υιοθέτησαν τροποποιήσεις στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων δημόσιας υγείας, μετά την ανάδειξη των ορίων του ισχύοντος κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε όταν επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο να αποσύρει τις ΗΠΑ από τον οργανισμό αυτόν του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, οι τροποποιήσεις αυτές παραμένουν δεσμευτικές για τη χώρα.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός για τις θέσεις του που περιβάλλονται από σκεπτικισμό όσον αφορά τα εμβόλια, και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνουν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν ότι «οι τροποποιήσεις αυτές είναι πιθανό να παρεμποδίσουν το κυριαρχικό μας δικαίωμα να διαμορφώνουμε τη δική μας πολιτική για την υγεία».

«Θα βάλουμε πρώτα τους Αμερικανούς σε όλες μας τις ενέργειες, και δεν θα ανεχθούμε καμία διεθνή πολιτική που παραβιάζει την ελευθερία του λόγου, της ιδιωτικής ζωής ή των ατομικών ελευθεριών των Αμερικανών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι τροποποιήσεις εισάγουν την έννοια της «πανδημικής έκτακτης ανάγκης» και της «μεγαλύτερης αλληλεγγύης και ισότητας», σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Αυτές υιοθετήθηκαν αφού ο οργανισμός απέτυχε πέρυσι να συνάψει μια πιο φιλόδοξη παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση των πανδημιών. Το 2025, επετεύχθη τελικά συμφωνία, αλλά χωρίς τις ΗΠΑ.

«Λυπούμαστε για την απόφαση των ΗΠΑ να απορρίψουν τις τροποποιήσεις», σημείωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Member States - State Parties to the International Health Regulations (2005) - have the right to decide whether or not to adopt and, subsequently, implement amendments to the IHR. We regret the US decision to reject the amendments adopted by consensus by the World Health Assembly… https://t.co/TM5DpesUwR