Η κρίσιμη μέρα για την επιβίωση της Τρας μετά το χάος στο Κοινοβούλιο

Η κυβέρνηση της Λιζ Τρας ξεκινά μια νέα κρίσιμη για την επιβίωση της μέρα στον απόηχο του χάους μετά από μια παραίτηση υπουργού, χάος στα Κοινοβούλιο και σύγχυση σχετικά με το αν οι επικεφαλής κομματικής πειθαρχίας παραιτήθηκαν.

Ο Λόρδος Ντέιβιντ Φροστ σήμερα το πρωί συμμετείχε στις εκκλήσεις προς τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί, καθώς το Συντηρητικό κόμμα βρίσκεται και πάλι σε αναταραχή.

Σύμφωνα με το sky news 14 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος συνολικά ζητούν την παραίτηση της πρωθυπουργού. Η Σέριλ Μάρει, που φαίνεται να είναι η ενδέκατη πρόσθεσε ότι έχει στείλει και σχετική επιστολή στην Επιτροπή 1922 του κόμματος.

«Είχα μεγάλες προσδοκίες για τη Λιζ Τρας αλλά μετά απ' ό,τι συνέβη χθες βράδυ η θέση της έχει γίνει μη βιώσιμη και έχω υποβάλει επιστολή στον Σερ Γκράχαμ Μπράντι», είπε χαρακτηριστικά.

Έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ, υπό βροχή, έχουν μαζευτεί ήδη πολλοί δημοσιογράφοι καθώς όλο και περισσότερα μέλη των Tories δηλώνουν ανωνύμως ότι η Τρας έχει 12 μόλις ώρες για να σώσει την πρωθυπουργία της.

Το βράδυ της Τετάρτης, η υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπρέιβερμαν επέκρινε «ταραχώδη» πρωθυπουργία της Τρας καθώς παραιτήθηκε και κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αθέτηση βασικών δεσμεύσεων».

Η αποχώρησή της, που έρχεται μόλις πέντε ημέρες μετά την απόλυση του Κουάσι Κουαρτένγκ από το Υπουργείο Οικονομικών, σημαίνει ότι η πρωθυπουργός απώλεσε δύο κομβικής σημασίας υπουργούς μέσα στις πρώτες έξι εβδομάδες της θητείας της, και όλοι αναρωτιούνται αν θα ακολουθήσουν και άλλοι υπουργοί σε μια επανάληψη της συνταγής με την οποία έπεσε ο Μπόρις Τζόνσον.

Και ενώ διαψεύστηκαν οι φήμες για παραιτήσεις των επικεφαλής του οργάνου κοινοβουλευτικής πειθαρχίας των Tories, η εικόνα για τη συνοχή του κόμματος που δόθηκε από τη χθεσινή ψηφοφορία για το fracking (μια τεχνική γεώτρησης για άντληση πετρελαίου ή αερίου από κοιτάσματα) ήταν στάσης.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας υποσχέθηκε να λάβει πειθαρχικά μέτρα κατά των νομοθετών που απείχαν ή απέτυχαν να ψηφίσουν με το Συντηρητικό της κόμμα σε μια ψηφοφορία σχετικά με το fracking εν μέσω ολοκληρωτικής κατάρρευσης της ενότητας και της πειθαρχίας.

Η συνεδρίαση μετατράπηκε σε αρένα χθες μεταξύ των βουλευτών εν μέσω σύγχυσης σχετικά με το εάν η ψηφοφορία για το fracking ήταν ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή της.

Υπήρχαν αναφορές -που αργότερα διαψεύστηκαν - ότι ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής πειθαρχίας της κυβέρνησης,, είχε παραιτηθεί.

«Οι υπεύθυνοι για θέματα πειθαρχίας θα μιλήσουν τώρα με συντηρητικούς βουλευτές που δεν κατάφεραν να υποστηρίξουν την κυβέρνηση», είπε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Όσοι δεν έχουν εύλογη δικαιολογία για την αποτυχία να ψηφίσουν μπορούν να περιμένουν ανάλογη πειθαρχική δράση».

Πάντως, προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη ομαλότητας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ITV, σήμερα το πρωί κυκλοφορούν φήμες ότι ο πρόεδρος της επιτροπής 1922, σερ Γκράχαμ Μπράντι έχει ήδη λάβει περισσότερες από 54 επιστολές που ζητούν ψήφο δυσπιστίας στον πρωθυπουργό, το όριο για την ενεργοποίηση μιας ψήφου αν η Τρας δεν είχε τη δικλείδα ασφαλείας της περιόδου χάριτος των 12 μηνών.

Liz Truss’ government starts a new day in the wake of chaos after an acrimonious resignation, mayhem in the Commons, and confusion over whether the Chief and Deputy Chief Whip had quit https://t.co/if61m0qRb0

Ένας βουλευτής πάντως είπε στην αναπληρώτρια πολιτική συντάκτρια του ITV News, Ανούσκα Ασθάνα: «Θα εκπλαγώ πολύ αν είναι ακόμα στη θέση της ή τουλάχιστον δεν έχει ανακοινώσει την παραίτησή της μέχρι το τέλος της ημέρας».

Ο Υπουργός Επιχειρήσεων, Τζέικομπ Ρις Μογκ επιμένει ότι η κυβέρνηση λειτουργεί σωστά αλλά τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου σήμερα είναι μάλλον καυστικά. «Η βόμβα της Μπρέιβερμαν σπρώχνει την Τρας στα πρόθυρα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γκάρντιαν.

«Μεγαλύτερη πολιτική κρίση μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο»

Ένας από τους πιο γνωστούς ιστορικούς δήλωσε ότι η κατάσταση όπως εξελίσσεται στη Βρετανία «μετατρέπεται στη μεγαλύτερη πολιτική κρίση από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο».

Σύμφωνα με το sky news, ο Σερ Άντονι Σέλντον με ανάρτηση του στο Twitter, άφησε να εννοηθεί ότι η κατάσταση δείχνει χειρότερη και από την κρίση του Σουέζ το 1956, που οδήγησε τον Άντονι Ίντεν να παραιτηθεί τότε από πρωθυπουργός.

This is becoming the biggest political crisis since WWII. Suez in 1956 was bad, but a credible PM speedily took over, and normality returned. In 1972–74, the PM had cabinet squarely behind him. Who now? Where now?