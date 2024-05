Η Κίνα ξεκίνησε στρατιωτικές ασκήσεις προσομοίωσης επίθεσης γύρω από την Ταϊβάν

Η Κίνα ξεκίνησε διήμερες στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν ως «αυστηρή τιμωρία» για τις «αυτονομιστικές πράξεις», όπως τις αποκαλεί, της νησιωτικής χώρας, περικυκλώνοντάς τη με πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροπλάνα.

Οι ασκήσεις έρχονται τρεις ημέρες μετά την ορκωμοσία του προέδρου της Ταϊβάν Γουίλιαμ Λάι, τον οποίο το Πεκίνο θεωρεί εδώ και καιρό «επικίνδυνο ταραχοποιό». Η Κίνα είχε χαρακτηρίσει την ομιλία του «ομολογία ανεξαρτησίας της Ταϊβάν» και είχε απειλήσει τις αρχές της Ταΐβάν με «αντίποινα».

Τα στρατιωτικά γυμνάσια άρχισαν την Πέμπτη στις 07:45 (τοπική ώρα, 02:45 ώρα Ελλάδας) και πρόκειται να διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Λι Σι, ο εκπρόσωπος της ανατολικής διοίκησης των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων.

Για πρώτη φορά, το Πεκίνο προσομοιώνει μια πλήρους κλίμακας επίθεση και όχι έναν οικονομικό αποκλεισμό, όπως έκανε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου γύρου μεγάλων στρατιωτικών ασκήσεων το 2022, αναφέρει το BBC. Είναι επίσης η πρώτη φορά που η Κίνα αναφέρει ως στόχους απομακρυσμένα νησιά που βρίσκονται κοντά στις ακτές της.

Τα γυμνάσια υπογραμμίζουν τη ρίζα των εντάσεων μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν - το Πεκίνο θεωρεί το νησί ως αποσχισθείσα επαρχία, ην οποία δεν έχει ακόμα καταφέρει να επανενώσει με την υπόλοιπη επικράτειά της μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949 και την άνοδο των κομμουνιστών στην εξουσία. Οι Ταϊβανέζοι υπογραμμίζουν, από την πλευρά τους, την κυριαρχική ακεραιτότητα της χώρας τους.

BREAKING: CHINA MILITARY HAS BEGUN DRILLS surrounding the entirety of Taiwan.



Possible ruse for invasion?



• This includes the islands of Kinmen and Dongyin



According to Chinese state media:



"Eastern Theatre Command of the People’s Liberation Army started the drills at… pic.twitter.com/pv2XTOwlu2