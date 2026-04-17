Η Κίνα εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν, βαδίζοντας σε λεπτή ισορροπία καθώς προετοιμάζεται για τη σύνοδο κορυφής του Μαΐου μεταξύ του προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το Πεκίνο, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή για τις ενεργειακές του ανάγκες, επιχειρεί να διασφαλίσει τις προμήθειες πετρελαίου, ενώ παράλληλα αποφεύγει να αποξενώσει την Τεχεράνη. Την ίδια στιγμή, επιδιώκει να διατηρήσει θετικό κλίμα ενόψει της κρίσιμης συνάντησης με τον Τραμπ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 14-15 Μαΐου.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Κίνα έχει υιοθετήσει μετριοπαθή στάση απέναντι στη σύγκρουση, αποφεύγοντας την ανοιχτή κριτική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η στάση αυτή φαίνεται να της επιτρέπει να διατηρεί διαύλους επικοινωνίας, με τον ίδιο τον Τραμπ να αναγνωρίζει τον ρόλο του Πεκίνου στην προσέλκυση του Ιράν σε πρόσφατες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν.

Ο Σι Τζινπίνγκ παρουσίασε τετραμερές σχέδιο ειρήνης που δίνει έμφαση στην εθνική κυριαρχία, τη διεθνή νομιμότητα και την αποκλιμάκωση της έντασης. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι έχει πραγματοποιήσει δεκάδες επαφές με ομολόγους του, ενώ ο ειδικός απεσταλμένος της Κίνας περιόδευσε σε χώρες του Κόλπου.

Ωστόσο, η επιρροή της Κίνας παραμένει περιορισμένη, καθώς δεν διαθέτει στρατιωτική παρουσία στην περιοχή για να ενισχύσει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η ενεργή διπλωματία του Πεκίνου έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα.

Εν όψει της συνόδου, το Πεκίνο φαίνεται να επιδιώκει μια «πραγματιστική» προσέγγιση απέναντι στον Τραμπ, εστιάζοντας σε εμπορικές συμφωνίες και στη διατήρηση της στρατηγικής σταθερότητας. Μεταξύ των πιθανών συμφωνιών συγκαταλέγονται μεγάλες αγορές αμερικανικών προϊόντων και αεροσκαφών.

Παρά τις προσδοκίες, αναλυτές εκτιμούν ότι η συνάντηση θα έχει περιορισμένη ατζέντα, χωρίς προοπτική μιας συνολικής συμφωνίας μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.