Έτοιμες να καταρρίψουν ένα άγνωστο «ιπτάμενο αντικείμενο», που έκανε την εμφάνισή του πάνω από το λιμάνι του Κινγκτάο, εμφανίζονται οι κινεζικές αρχές, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάλληλος στην περιοχή Τζίμο του Κινγκντάο ανέφερε πως οι αρμόδιες αρχές ετοιμάζονται να καταρρίψουν το αντικείμενο, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία.

