Η Κίνα αντίθετη στις κινήσεις των ΗΠΑ απέναντι στη Βενεζουέλα

Η Κίνα αντιτάχθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε ως «μονομερή εκφοβισμό», μετά την εντολή της Ουάσιγκτον για αποκλεισμό των πετρελαιοφόρων που εισέρχονται και εξέρχονται από την πλούσια σε πετρέλαιο Βενεζουέλα, αλλά δεν διευκρίνισε πώς ακριβώς θα βοηθήσει τη χώρα της Νότιας Αμερικής ή αν θα προσφέρει καταφύγιο στον Νικολάς Μαδούρο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε πλήρη αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και προσπαθούν να απομακρυνθούν από τα ύδατα της Βενεζουέλας, καθώς και εκείνων που φτάνουν, ενώ η Ουάσιγκτον συγκέντρωσε στρατεύματα και πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής βενεζουελάνικου αργού πετρελαίου, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 4% των εισαγωγών της, με τις αποστολές τον Δεκέμβριο να κυμαίνονται σε μέσο όρο πάνω από 600.000 βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με αναλυτές.

Το Πεκίνο αντιτίθεται σε όλες τις μορφές «μονομερούς εκφοβισμού» και υποστηρίζει τις χώρες στην προστασία της κυριαρχίας και της εθνικής τους αξιοπρέπειας, δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στον ομόλογό του της Βενεζουέλας Ιβάν Γκιλ σε τηλεφωνική συνομιλία την Τετάρτη.

Ο Γουάνγκ δεν ανέφερε το όνομα των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Τραμπ στην επίσημη ανακοίνωση της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Ο Γουάνγκ επίσης δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή ή την έκταση της υποστήριξης που η Κίνα θα μπορούσε να προσφέρει στη Βενεζουέλα, με την οποία το Πεκίνο είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είχε δημιουργήσει μια αδιάσπαστη φιλία.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ πιέζουν την κύρια πηγή εσόδων της Βενεζουέλας στην προσπάθειά τους να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την εμπορία ανθρώπων. Την περασμένη εβδομάδα, η Αμερικανική Ακτοφυλακή κατέσχεσε ένα πετρελαιοφόρο πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Ο Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν τους πόρους αργού πετρελαίου της χώρας μέλους του ΟΠΕΚ και ότι η στρατιωτική ενίσχυση είχε ως στόχο την ανατροπή του. Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι μέρες του Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Εδώ και χρόνια, η Κίνα παρέχει πιστωτικές γραμμές στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο συμφωνιών δανείων έναντι πετρελαίου. Σε συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Μόσχα φέτος, ο Μαδούρο δήλωσε στον Σι ότι η Βενεζουέλα προσβλέπει στην επέκταση της συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου και της ενέργειας.

Ταυτόχρονα, το Πεκίνο καταβάλλει έντονες προσπάθειες για να συνυπάρξει με τις ΗΠΑ, τον σημαντικότερο εμπορικό του εταίρο. Μετά από μήνες έντονων διαφωνιών σχετικά με το εμπόριο και τους δασμούς, ο Τραμπ και ο Σι κατάφεραν τον Οκτώβριο να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των δύσκολων εμπορικών ζητημάτων.

Η Κίνα δηλώνει ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε πράξη που παραβιάζει τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ή παραβιάζει την κυριαρχία και την ασφάλεια άλλων χωρών.

«Η Κίνα πιστεύει ότι η διεθνής κοινότητα κατανοεί και υποστηρίζει τη θέση της Βενεζουέλας στην υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της», δήλωσε ο Γουάνγκ.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες προέτρεψε την αποκλιμάκωση των εντάσεων, ζητώντας από τις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος νομικού πλαισίου για τη διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή.

Οι πρόεδροι του Μεξικού και της Βραζιλίας προέτρεψαν επίσης σε αυτοσυγκράτηση και διάλογο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα, «επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στην πολιτική της κυβέρνησης του Μαδούρο, που αποσκοπεί στην προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας ενόψει της αυξανόμενης εξωτερικής πίεσης».